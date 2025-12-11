Helmi Toulan Herve Renard - Saudi Arabia Egyptsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

انتقد طولان فردّ عليه بـ"نحس" رينارد .. جدال كوميدي حول مشوار مصر والسعودية في كأس العرب!

نتائج مثيرة للجدل في ختام مجموعات كأس العرب 2025..

لا تزال كأس العرب "فيفا قطر 2025"، تلقي بظلالها على أحداث كوميدية نشاهدها عبر البرامج التحليلية، في ظل "المناكفات" الكوميدية بين نجوم الكرة الذين يمثلون البلدان المشاركة في البطولة.

وتحددت معالم المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، فيما كانت الخسارة الثقيلة التي تلقاها منتخب مصر أمام الأردن، والتي أقصته من البطولة، العنوان الرئيس لدى الأوساط الكروية "العربية"، كأحد أبرز أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

المنتخب السعودي نال نصيبه أيضًا من الجدل، بعد هزيمته أمام المغرب، إلا أنها كانت أقل حدّة، بعد ضمان الأخضر ذهابه إلى دور الثمانية.

    هزيمة مصر والسعودية .. أبرز عناوين الجولة الأخيرة

    وبعد تعادلين مع الكويت والإمارات، كان المنتخب المصري، تحت قيادة حلمي طولان، يبحث عن فوز يضمن له التأهل، أمام الأردن، الذي يعد أحد أقوى المرشحين للقب، كونه شارك بـ"الجيل الذهبي" الذي يضم أسماء على غرار موسى التعمري ويزن النعيمات وعلي علوان.

    ولكن، منتخب الأردن نجح في اكتساح مصر بثلاثية نظيفة، عن طريق محمد أبو حشيش، محمد أبو زريق "شرارة"، علي علوان، ليودّع الفراعنة البطولة بسيناريو أثار الكثير من الانتقادات.

    أما عن المنتخب السعودي، قد دخل مواجهة المغرب، ضامنًا التأهل إلى ربع النهائي، إلا أن الأخضر خسر صدارة المجموعة الثانية، بعد خسارته أمام أسود الأطلس، بهدف كريم البركاوي.

  • مناكفات كوميدية حول طولان ورينارد

    وعبر قناة "أبوظبي الرياضية"، تحدّث الناقد الرياضي حمد الدبيخي، نجم الاتفاق السابق، بشأن التصريحات التي أدلى بها حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الخسارة أمام الأردن.

    وانتقد الدبيخي مدرب مصر بسبب ما وصفه بانتقاد أمور "غير حقيقية"، كأن يتحدث عن استمرار الدوري المصري خلال البطولة، ثم يخبره خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، بأن هذا الأمر غير صحيح، مطالبًا إياه بعدم تضليل الشارع الرياضي.

    هنا، قرر خالد الغندور الردّ بطريقة كوميدية على تصريحات الدبيخي، قائلًا "أريد أن أتحدث عن مصادفة غريبة، عندما سافر رينارد، فاز المنتخب السعودي، ولمّا عاد خسر أمام المغرب"، ما أثار ضحك الحضور، ودفع مقدم البرنامج، للتعليق على هذا الأمر واصفًا إياه بـ"ديربي على الطاولة".

    لماذا سافر رينارد خلال البطولة؟

    وكان هيرفي رينارد قد اتخذ قرارًا مفاجئًا بالسفر إلى الولايات المتحدة، لحضور قرعة نهائيات كأس العالم 2026، في مركز كينيدي، رغم تزامن وقت القرعة مع موعد مباراة المنتخب السعودي ضد جزر القمر، في الجولة الثانية.

    ودافع ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رينارد، الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب مغادرته الأخضر لحضور القرعة، قائلًا إن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، هو من طلبه بالاسم، كونه أحد المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، المطلوبين لحضور ورشة عمل على هامش القرعة.

    وتولى فرانسوا رودريجيز، مساعد رينارد، قيادة المنتخب السعودي الذي حقق انتصارًا كبيرًا على جزر القمر بنتيجة (3-1)، بفضل ثنائية محمد كنو، بصناعتين من سالم الدوسري الذي سجل الثالث، ليضمن الأخضر تأهله إلى ربع النهائي.

    وعاد هيرفي رينارد لقيادة المنتخب السعودي في مواجهة المغرب، إلا أن أسود الأطلس حسموا المواجهة بهدف جاء في الدقيقة 11، ليضمنوا الصدارة والتأهل.

    ما قاله حلمي طولان بعد ثلاثية الأردن

    من ناحية أخرى، أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر "الرديف"، عن تحمله المسؤولية كاملة، فيما أوضح أن المنتخب وُلد يتيمًا ولم يجد داعمًا له؛ لأن بعض المسؤولين يرون أن كأس العرب بطولة ودية وغير رسمية.

    وصرّح طولان، عقب مواجهة الأردن، بأن 15 منتخبًا أوقفوا دورياتهم للمشاركة في كأس العرب، عدا الدوري المصري الذي لم يتم إيقافه بسبب نادي بيراميدز، مضيفًا أن منتخب مصر شارك في البطولة بدون 7 لاعبين أساسيين، ما دفعه للاستعانة بلاعبين جدد.

    التصريحات التي أدلى بها حلمي طولان، لم تمرّ مرور الكرام، حيث ردّ أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، بتصريحات تليفزيونية، قائلًا إنه لن يقبل المبررات عقب الخسارة، ولا يجب أن تكون هناك مهاترات كثيرة، مطالبًا بوجود تفسير للخسارة الثقيلة بعد الدعم الكبير الذي تلقاه المنتخب الرديف، وقد يكون هناك فريق آخر للمنتخب الأول في المستقبل القريب.

    ما ينتظر الأخضر في كأس العرب

    ويستعد منتخب السعودية لمواجهة فلسطين، اليوم، على ملعب لوسيل، في ربع نهائي كأس العرب، حيث يتأهل الفائز إلى دور الأربعة، ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة الأردن ضد العراق.

    وعلى الطرف الثاني من خريطة البطولة، فإن منتخب المغرب يستعد لملاقاة سوريا في دور الثمانية، والجزائر في مواجهة الإمارات، ليتقابل الفائزان في نصف النهائي.

    ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي، في 15 ديسمبر، بينما تقام مباراة المركز الثالث والنهائي في الثامن عشر من الشهر الجاري.

