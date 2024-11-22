الإضراب هو الحل؟ كأس العالم للأندية "صداع" اللاعبين والأندية يبحث عن حل يرضي الجميع!

يتحدث GOAL إلى بعض الشخصيات الرئيسية المشاركة في نزاع عمالي حول عبء العمل وحقوق الموظفين الذي قد يثير المزيد من الجدل.

قال رودري إنه بحاجة إلى راحة في أبريل. لكنه لم يحصل على واحدة. استمر في دفع جسده "إلى الحد الأقصى" من أجل مساعدة مانشستر سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي. ثم بدأ الإسباني ست مباريات من أصل سبع مباريات لبلاده في يورو 2024 قبل أن يضطر للخروج في الشوط الأول في المباراة النهائية بسبب إصابة في أوتار الركبة جعلته يغيب عن بداية الموسم الحالي.

قبل عودته إلى العمل في سبتمبر بقليل، كشف رودري أنه هو وعدد كبير من زملائه في المهنة كان يفكرون في الإضراب بسبب جدول المباريات الدولية لأنهم كانوا قلقين بشكل متزايد من تأثير اللعب لأكثر من 60 مباراة في الموسم. "يمكنك القيام بذلك لمدة عام واحد، ولكن عندما يكون ذلك لمدة سنتين أو ثلاث على التوالي، يمكن أن يكون أسوأ لأن لياقتك البدنية يمكن أن تنخفض"، قال لاعب الوسط في 10 أغسطس. "لذلك، يجب أن أحترس." بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أسابيع، تعرض رودري لتلف في الغضروف المفصلي وقطع الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى، مما جعله يغيب بقية موسم 2024-25.

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