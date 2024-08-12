"رشق مياه واعتذار كاذب ورونالدو يقع في الفخ" .. غرائب وطرائف في قصص كأس السوبر السعودي!

أحداث مثيرة للجدل في تاريخ كأس السوبر السعودي..

يا كاتب التاريخ، افتح سجلاتك، ودوّن قصة جديدة ستشهدها ملاعب الكرة السعودية، أبطالها أربعة فرق، يتنافسون على أولى بطولات الموسم الجديد، بين الهلال، حامل الثلاثية، والنصر، وصيف الدوري والكأس، والأهلي، الذي يتواجد ضمن النخبة الآسيوية، والتعاون، الذي انتزع آخر المقاعد القارية.

وتنطلق منافسات كأس السوبر السعودي، لموسم 2024-2025، في مدينة أبها، بمواجهة القمة بين الهلال والأهلي، الثلاثاء، ثم لقاء النصر والتعاون الأربعاء، بالدور نصف النهائي، على أن يتقابل الفائزان في المباراة النهائية، يوم السبت المُقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وبالنظر إلى سجلات كأس السوبر، فإنها لا تحمل قائمة الأبطال التاريخيين فقط، والتي يتزعمها الهلال بأربعة ألقاب، وينضم إليها النصر والأهلي والاتحاد والفتح، أو مجرد أرقام قياسية، كالتي سجلها المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي سجل في جميع مشاركته بالسوبر، ليتربع الغائب عن النسخة الحالية، على عرش الهدافين التاريخيين للبطولة بـ7 أهداف، ولكنها أيضًا تحمل العديد من القصص الغريبة، والأحداث المثيرة للجدل، والتي تستعرضها النسخة العربية من موقع GOAL في النقاط التالية..