محمود خالد

فلامنجو يحرج الأهلي: بأقل مجهود حوّل بيراميدز إلى "شبح" ولويس يحصد الأخضر واليابس في 14 يومًا!

فلامنجو بطل كأس التحدي 2025..

يواصل فيليبي لويس، كتابة الأمجاد مع فلامنجو البرازيلي، والذي قاده للتتويج برابع ألقابه خلال أسبوعين، على أنقاض بيراميدز المصري، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025.

على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، ظفر بطل كوبا ليبرتادوريس، ببطولة جديدة في الدوحة، حيث أضاف كأس التحدي إلى دولاب خزائنه، بجانب كأس "ديربي الأمريكتين"، بعدما تفوق على بيراميدز، بنتيجة (2-0).

ووقع ليو بيريرا ودانيلو على ثنائية فلامنجو، في الدقيقتين 24 و52، لتنتهي رحلة بطل إفريقيا، ويتأهل رفاق أراسكايتا إلى نهائي كأس الإنتركونتينينتال، ويضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة فلامنجو وبيراميدز في كأس القارات للأندية..

    فلامنجو يحرج الأهلي .. هل هذا بيراميدز؟

    يمكن القول إن فلامنجو حقق فوزًا - بأقل مجهود - أمام بيراميدز، بإسلوب مشابه، لما قدمه المدرب فيليبي لويس، في المباراة الماضية أمام كروز أزول المكسيكي، في ديربي الأمريكتين، من حيث الشراسة في الشوط الأول، ثم اللجوء إلى التأمين الدفاعي خلال ثاني 45 دقيقة.

    لماذا قلت "أقل مجهود"؟ لأن فلامنجو سجل هدفين بنفس الطريقة، من خلال "استغلال الكرات الثابتة، ثم كرة رأسية في الشباك"، معتمدًا على ثنائي الدفاع دانيلو وليو بيريرا، فيما لعب على عدة أخطاء ارتكبها بيراميدز، يمكن تلخيصها في النقاط التالية..

    * كثرة التمريرات الخاطئة.

    * قلة الوصول إلى المرمى.

    * سوء التمركز الدفاعي أثناء التعامل مع الكرات الثابتة.

    * تأخر المدرب كرونوسلاف يورشيتش، في إجراء التبديلات.

    ورغم أن بيراميدز لعب بنفس السلاح الذي انتصر به على الأهلي السعودي، في مباراة كأس القارات الثلاث، باللعب على التمريرات الطويلة خلف المدافعين، ومحاولة إيصال الكرة إلى فيستون مايلي، والذي عانى من الرقابة اللصيقة، التي حرمته من تهديد مرمى الحارس إيجور روسي بشكل كبير.

    ومع تحسّن بيراميدز - نسبيًا - في الشوط الثاني، مع تنشيط الجبهة اليمنى من خلال محمد الشيبي ومحمود زلاكة، أجرى لويس تبديلًا بدخول آيرتون لوكاس بديلًا ليساندرو في الدقيقة 60، للعمل على إغلاق المساحات أمام بيراميدز.

    فلامنجو لم يعانِ كثيرًا أمام بطل إفريقيا، من خلال التأمين الدفاعي، وانتشار الخطوط بشكل مميز، فيما لجأ بيراميدز إلى المحاولات الفردية، والتي لم تكن ذات خطورة محققة، ما يعطي سؤالًا إلى الأهلي "هل هذا بيراميدز الذي هزمكم بالثلاثية؟".

    14 يومًا تتوج قصة "الوفي" لويس فيليبي

    إذا قرر فيليبي لويس إصدار كتاب يحكي سيرته الذاتية، فمن المؤكد أنه سيذكر تلك الفترة، التي صنع بها الرقم الصعب مع فلامنجو.

    في موسمه الأول كمدرب، تمكن ظهير تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق، من كتابة التاريخ في 14 يومًا مع فلامنجو، بعدما قاده للتتويج بـ4 بطولات، خلال 14 يومًا.

    * 29 نوفمبر: الفوز بكأس ليبرتادوريس، ليصبح أول فريق برازيلي يتوج باللقب "4" مرات.

    * 4 ديسمبر: التتويج بالدوري البرازيلي.

    * 10 ديسمبر: الفوز بكأس "ديربي الأمريكتين".

    * 13 ديسمبر: الفوز بكأس التحدي.

    ولا يزال لويس يملك فرصة جديدة من أجل إضافة بطولة خامسة، إذا ما تمكن من تحقيق المعجزة، بالفوز على باريس سان جيرمان، وحصد لقب كأس الإنتركونتينينتال، في مباراة النهائي، المقررة في 17 ديسمبر.

    وتوّج فيليبي قصة وفائه مع فلامنجو، حينما رفض "ملايين" فنربخشه، وعرضًا براتب أكثر 10 مرات من راتبه مع النادي البرازيلي، من أجل الوفاء بناديه، رغم أنه يخطط لخوض رحلة إلى أوروبا في المستقبل، ولكنه أيضًا ترك تاريخًا لا ينسى في قلعة ريو دي جانيرو.

    نجم النهائيات .. وسلاح فلامنجو الذي لا يمكن المساس به

    عندما يأتي الحديث عن فلامنجو، فمن الطبيعي أن يكون جيورجيان دي أراسكايتا، هو عنوان الحدث، فهو "القائد المهاري" الذي قدم فاصلًا رائعًا أمام بيراميدز، وترك بصمته بصناعة هدفي اللقاء.

    صانع ألعاب فلامنجو، لا يزال يواصل تألقه في كأس الإنتركونتينينتال، بعدما أحرز هدفًا في شباك كروز أزول، ثم صنع تمريرتين حاسمتين ضد بيراميدز، كما كان سلاح بطل أمريكا الجنوبية، في اختراق العمق، واستغلال الأخطاء الدفاعية.

    ونتحدث أيضًا عن نجم فلامنجو المخضرم، دانيلو، صاحب الـ34 عامًا، الذي أثبت بأنه "بطل النهائيات"، بعدما سجل هدف انتصار فريقه بكوبا ليبرتادوريس، من ركنية وضربة رأسية في الشباك، ثم عاد ليؤكد انتصار فريقه برأسية جديدة، استغل فيها خطأ دفاع بيراميدز، وسوء تعامل الحارس أحمد الشناوي مع الكرة.

    كلمة أخيرة .. لماذا خسر بيراميدز؟

    بعيدًا عن نتيجة المباراة، ورغم بعض لحظات الصحوة التي شهدت فرصًا قليلة وتألق الشناوي في حماية مرمى فريقه من عدة فرص محققة، ولكن، لماذا ظهر بيراميدز وكأنه "شبح" أمام فلامنجو.

    هل هناك عوامل خارجية، تسببت في خسارة بيراميدز بتلك الطريقة أمام فلامنجو؟ مثل غياب وليد الكرتي، أحد نجوم الفريق، عن المباراة بقرار إداري، أو أزمة أحمد عاطف "قطة" مع منتخب مصر، والتي تسببت في استبعاده من كأس العرب، أو رفض طلب بيراميدز بتأجيل مباراتين في الدوري المصري، قبل سفره إلى قطر.

    بيراميدز كان يحتاج للعب بنفس روح البطل، التي ظهر عليها في مواجهة الأهلي، والذي أثبت أنه خسر كأس القارات الثلاث بسبب "رعونة" لاعبيه، بعيدًا عن أي أسباب أخرى تتعلق بروزنامة كلاسيكو الهلال في الدوري أو غيرها.

    في النهاية، اكتفى بيراميدز بتكرار إنجاز الأهلي المصري في كأس الإنتركونتينيتال، بعد الوصول إلى قمة "كأس التحدي"، قبل خسارة اللقب.

