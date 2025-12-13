فلامنجو يحرج الأهلي: بأقل مجهود حوّل بيراميدز إلى "شبح" ولويس يحصد الأخضر واليابس في 14 يومًا!

يمكن القول إن فلامنجو حقق فوزًا - بأقل مجهود - أمام بيراميدز، بإسلوب مشابه، لما قدمه المدرب فيليبي لويس، في المباراة الماضية أمام كروز أزول المكسيكي، في ديربي الأمريكتين، من حيث الشراسة في الشوط الأول، ثم اللجوء إلى التأمين الدفاعي خلال ثاني 45 دقيقة.
لماذا قلت "أقل مجهود"؟ لأن فلامنجو سجل هدفين بنفس الطريقة، من خلال "استغلال الكرات الثابتة، ثم كرة رأسية في الشباك"، معتمدًا على ثنائي الدفاع دانيلو وليو بيريرا، فيما لعب على عدة أخطاء ارتكبها بيراميدز، يمكن تلخيصها في النقاط التالية..
* كثرة التمريرات الخاطئة.
* قلة الوصول إلى المرمى.
* سوء التمركز الدفاعي أثناء التعامل مع الكرات الثابتة.
* تأخر المدرب كرونوسلاف يورشيتش، في إجراء التبديلات.
ورغم أن بيراميدز لعب بنفس السلاح الذي انتصر به على الأهلي السعودي، في مباراة كأس القارات الثلاث، باللعب على التمريرات الطويلة خلف المدافعين، ومحاولة إيصال الكرة إلى فيستون مايلي، والذي عانى من الرقابة اللصيقة، التي حرمته من تهديد مرمى الحارس إيجور روسي بشكل كبير.
ومع تحسّن بيراميدز - نسبيًا - في الشوط الثاني، مع تنشيط الجبهة اليمنى من خلال محمد الشيبي ومحمود زلاكة، أجرى لويس تبديلًا بدخول آيرتون لوكاس بديلًا ليساندرو في الدقيقة 60، للعمل على إغلاق المساحات أمام بيراميدز.
فلامنجو لم يعانِ كثيرًا أمام بطل إفريقيا، من خلال التأمين الدفاعي، وانتشار الخطوط بشكل مميز، فيما لجأ بيراميدز إلى المحاولات الفردية، والتي لم تكن ذات خطورة محققة، ما يعطي سؤالًا إلى الأهلي "هل هذا بيراميدز الذي هزمكم بالثلاثية؟".