"انقطاع الكهرباء وأزمة تذاكر" .. حملة مغربية لطرد مراسل تونسي والأخير يرد ببيان!

وتقام بطولة "كان 2025" بمشاركة 24 منتخبًا، يتم توزيعهم عبر 6 مجموعات، بحيث يتأهل المتصدر والوصيف، وأربعة منتخبات أخرى كـ"أفضل ثالث" إلى دور الـ16.
وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 على توزيع المجموعات على النحو التالي..
* المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.
* المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.
* المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.
* المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.
* المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.
* المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 من البطولة، خلال أيام 3، 4، 5، 6 يناير، فيما يقام ربع النهائي، يومي 9 و10 يناير، ثم نصف النهائي في 14 يناير، بينما تقام مباراة المركز الثالث في 17 يناير، ثم المباراة النهائية في الرباط، في 18 يناير.