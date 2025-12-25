FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP
محمود خالد

"انقطاع الكهرباء وأزمة تذاكر" .. حملة مغربية لطرد مراسل تونسي والأخير يرد ببيان!

وسط الإشادات الكبرى حول تنظيم دولة المغرب، لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، أثار مراسل تونسي جدلًا كبيرًا، بعدما وجه انتقادات حول البنية التحتية للبلاد، ليفجر غضبًا كبيرًا في الأوساط المغربية.

وانطلقت منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا، في المغرب، في 21 ديسمبر، فيما تستمر حتى الـ18 من يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا.

  • اتهامات للمراسل التونسي بـ"التضليل"

    ووجه حمزة طياشي، مراسل قناة "الحوار التونسي"، انتقادات حول بعض الأمور التنظيمية للكان، على غرار انقطاع الكهرباء في الملعب الأولمبي بالرباط، وغياب تسهيلات إعلامية في منشأة حديثة استضافت أحداثًا عالمية كبيرة.

    ما ذكره طياشي، أثار موجة من الغضب في المغرب، حيث تم اعتباره بمثابة محاولة للتضليل وتشويه الصورة الإيجابية للبطولة، في الوقت الذي شهدت إجماعًا على جودتها، خاصة المدير الفني للمنتخب التونسي، سامي الطرابلسي، والذي أشهد بالملاعب وتجهيزات البطولة، التي ساهمت في الانطلاقة القوية لنسور قرطاج.

    ووسط حالة من التشكيك والتساؤلات، خرجت مطالبات من شخصيات رياضية وإعلامية مغربية، من أجل مطالبة اللجنة المنظمة، واللجنة الإعلامية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفيما ردت أصوات في القناة التونسي بالمطالبة بتحقيق داخلي من أجل حماية سمعتها المهنية.

    • إعلان

  • طياشي يعتذر رسميًا

    ونشر حمزة طياشي، رسالة اعتذار عبر حسابه على منصة (فيسبوك)، مؤكدًا أنه تم تأويل مداخلته على قناة الحوار التونسي، بطريقة أثارت الكثير من المغالطات، والأحاديث التي لم يذكرها.

    A Tunisian reporter apologizes for criticizing the 2025 Africa Cup of Nations.social gfx

    وأضاف المراسل أنه أثناء حديثه عن انقطاع التيار الكهربائي في المركز الإعلامي، كان يقول في ذات اللحظة، إن الأمور طيبة في الملعبب، والإنارة متوفرة، وكل شيء منظم داخل الملعب.

    ونوّه طياشي بأنه تحدث عن الجماهير خارج الملعب، حول أزمة التذاكر، ولكنه لم يذكر المغرب أو شعبه بأي نقطة سلبية، مضيفًا "كانوا معنا في المدرجات ويشجعونا، وأخذت معي مواطنًا مغربيًا، وشكرته على حضورهم ووقفتهم معنا".

    واستطرد "علاقة تونس والمغرب، علاقة تاريخية وأخوية، ولن نتحدث عنها اليوم، الملعب كان ممتلئًا بالمغاربة لتسجيع النسور. نعتذر إن كان هناك سوء فهم لكلامي، تحيا تونس وديما مغرب".

  • FBL-AFR-2025-MATCH 06-TUN-UGAAFP

    النسور تكتسح وسط السيول

    وعلى الملعب الأولمبي، ووسط الأمطار الغزيرة، استفتح منتخب تونس، بطل "كان 2004"، مشواره بفوز كبير على أوغندا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث حملت ثلاثية النسور، توقيع إلياس السخيري وإلياس عاشوري (هدفين)، فيما وقّع أوميدي على هدف "الرافعات".

    هذا الفوز قاد المنتخب التونسي لإنهاء سلسلة التعثرات في المباريات الافتتاحية بكأس أمم إفريقيا، حيث ضمن الفوز والصدارة مع نهاية الجولة الأولى، بعدما تفوق في فارق الأهداف مع نيجيريا، التي فازت على تنزانيا بنتيجة (2-1).

    وتسلم إلياس عاشوري جائزة رجل المباراة، معلقًا على هذا الإنجاز، إنه سيضع تلك الجائزة في الصالون، ويهديه لوالديه وزوجته.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    نظام كأس أمم إفريقيا 2025

    وتقام بطولة "كان 2025" بمشاركة 24 منتخبًا، يتم توزيعهم عبر 6 مجموعات، بحيث يتأهل المتصدر والوصيف، وأربعة منتخبات أخرى كـ"أفضل ثالث" إلى دور الـ16.

    وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 على توزيع المجموعات على النحو التالي..

    * المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

    * المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.

    * المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.

    * المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.

    * المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

    * المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.

    ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 من البطولة، خلال أيام 3، 4، 5، 6 يناير، فيما يقام ربع النهائي، يومي 9 و10 يناير، ثم نصف النهائي في 14 يناير، بينما تقام مباراة المركز الثالث في 17 يناير، ثم المباراة النهائية في الرباط، في 18 يناير.

0