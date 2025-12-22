"ما قيل عن الـ7 مليار غير صحيح" .. كشف القيمة الحقيقة لاستحواذ الوليد بن طلال على الهلال!

اقترب الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، من الإعلان عن صفقة الاستحواذ على نادي الهلال، والتي ستمثل خطوة تاريخية في الرياضة السعودية.

ومن المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي، قبل نهاية ديسمبر الجاري، من أجل الكشف عن تفاصيل صفقة استحواذ الوليد بن طلال، على الهلال، فيما تم الكشف عن القيمة الصحيحة للصفقة المنتظرة من أجل خطوة انتقالية جديدة في تاريخ الزعيم.

ويخضع الهلال - حاليًا - لملكية صندوق الاستثمارات السعودي، بنسبة 75% من أسهم "الزعيم"، بينما تعد نسبة الـ25% الأخرى مملوكة للدولة، ممثلة في وزارة الرياضة، فيما ينتظر أن تتحول ملكية النادي بالكامل إلى الوليد بن طلال.