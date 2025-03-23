قميص أسطورة ريال مدريد يمنح أسينسيو دفعة معنوية هائلة

أسينسيو سعيد!

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن قائمة أرقام اللاعبين المشاركين في مباراة الإياب الحاسمة ضد هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتأتي هذه المباراة بعد تعادل مثير بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في هولندا قبل ثلاثة أيام، مما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

لكن الخبر الأبرز الذي استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية هو تواجد المدافع الشاب لريال مدريد، راؤول أسينسيو، ضمن القائمة، وقد تشهد هذه المباراة الظهور الأول له بقميص المنتخب الإسباني الأول رغم أنه لم يتواجد في التشكيلة الأساسية.