Argentina Germany WC 2026 Kitsadidas
Renuka Odedra و محمود خالد

قمصان كأس العالم 2026: الكشف عن أطقم الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا والسعودية وجميع الفرق الكبرى

شجع فريقك واستعد للصيف الكروي الكبير..

بينما يحل فصل الشتاء على الكثيرين منّا في جميع أنحاء العالم، لا يسعنا إلا أن نحلم بصيف مليء بكرة القدم، تشعله منافسات المونديال.

تماسكوا قليلًا؛ فلن يمر وقت طويل حتى تنطلق نهائيات كأس العالم 2026، في 11 يونيو، حيث تسعى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لاستضافة أفضل نسخة من هذه البطولة، مع مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

ويسعى ليونيل سكالوني، ومنتخب الأرجنتين، للدفاع عن لقب كأس العالم، التي فازوا بها في قطر 2022، لتسجل النجاح الثالث لرقصة "التانجو" في المونديال، حيث حصل ميسي وزملاؤه أخيرًا على الكأس المرموقة.

وقبل انطلاق المونديال، أطلقت أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك أديداس ونايكي وبوما .. وغيرها. أطقمًا جديدة لإطلالة جديدة على أرض الملعب.

في 5 نوفمبر 2025، أطلقت شركة Adidas أطقم الملابس لـ22 دولة، بما فيها حامل اللقب "الأرجنتين"، وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، والمكسيك "أحد مستضيفي البطولة"، والعديد من الدول الأخرى. حيث تجمع المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية، وتقاليد كل دولة، مع تصورها بأسلوب جمالي حديث ومتطلع للمستقبل.

adidas WC kits adidas

وتعكس مجموعة القمصان "الجريئة" روح كل دولة؛ من خلال الألوان والأنماط التي تحتفي بالجوانب الأساسية لهوية كل دولة. من تاريخها الغني إلى المناظر الطبيعية الشهيرة، والهندسة المعمارية التقليدية، وتصميمات الملابس السابقة الشهيرة، حيث يهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغفهم المشترك ببلدهم.

لذلك، سواءً كنت ستشاهد المباريات في المنزل، أو تنظم حفل مشاهدة مع الأصدقاء، أو تسافر لمشاهدة كأس العالم شخصيًا، عليك أن تبدو في أبهى حلة. دع GOAL، يقدم لك تفاصيل الإصدار الكامل، حتى تتمكن من تجهيز نفسك لهذا الحدث الكبير..

تسوق: أطقم كأس العالم 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    الجزائر I القميص الأساسي

    مستوحاة من الكثبان الرملية في الصحراء الجزائرية، يتميز قميص الجزائر الأساسي بتصميم خطوط ديناميكي باللونين البيج والأبيض، مع لمسة خضراء زاهية على خط العنق والكتفين. هذا التعبير عن الكثبان الرملية المموجة التي تشتهر بها البلاد، يربط الفريق بوطنه، إلى جانب كلمة "الجزائر" التي تظهر باللغة العربية على مؤخرة العنق.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    الأرجنتين I القميص الأساسي

    تتخذ الخطوط العمودية الأرجنتينية التقليدية باللونين الأزرق السماوي والأبيض مظهرًا متغيرًا، مع تأثير فريد من 3 ألوان، يعكس درجات اللون الأزرق من القمصان الثلاثة الفائزة بكأس العالم السابقة - 1978 و 1986 و 2022. يظهر على مؤخرة العنق توقيع مخصص مكتوب عليه "1896" - احتفالًا بتاريخ تأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    بلجيكا I القميص الأساسي

    تستوحي ملابس المنتخب البلجيكي من النوافذ الزجاجية القوطية البارزة الموجودة في جميع أنحاء البلاد. تكرر الرموز التي تمثل "الشياطين الحمر" و"اللهب الأحمر" - وهما لقبان للمنتخبين الرجالي والنسائي - بهذا الأسلوب على القاعدة الحمراء للقميص. تم تشطيب حواف الأكتاف والأساور بتفاصيل سوداء وصفراء، تميل إلى ألوان علم البلاد.

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    تشيلي I القميص الأساسي

    يحتل طائر الكندور، الطائر الوطني لتشيلي، مركز الصدارة على قميص المنتخب الوطني. يظهر الطائر على خلفية حمراء تقليدية، مع نمط مطبوع على كامل القميص يحاكي ريش الطائر، بينما يظهر الكندور مرة أخرى على مؤخرة العنق، في شكل رمز توقيع مخصص.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    كولومبيا I القميص الأساسي

    الزي الرسمي لمنتخب كولومبيا مستوحى من الواقعية السحرية، وهو أسلوب فني يمزج بين العناصر الخيالية والبيئات الواقعية، وغالبًا ما يتم تمثيله بفراشات صفراء. ويقترن هذا الزي بشورت أزرق وجوارب حمراء، مما يخلق مظهرًا كولومبيًا لا لبس فيه.

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    كوستاريكا I القميص الأساسي

    تتميز ملابس كوستاريكا بطباعة رسومية متكررة نابضة بالحياة، مصممة باستخدام عناصر مثل الأوراق والتوكان والابتسامات باللون الأحمر والأزرق والوردي - جميعها صور تحتفي بـ "Pura Vida". هذا المصطلح، الذي يمكن العثور عليه في الجزء الخلفي من الرقبة على القميص، هو موقف وطني متأصل بعمق، ومرادف للتفاؤل والامتنان والرضا والعيش المتناغم مع الطبيعة. وهو موقف يفخر به أبناء البلد.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    ألمانيا I القميص الأساسي

    تكريمًا لنجاحات ألمانيا السابقة في هذه البطولة، يكرّم القميص المحلي بعضًا من القمصان الأكثر شهرة في البلاد. شكل الماس المتكرر وتفاصيل الشيفرون مستوحاة من الرسومات الشهيرة التي ظهرت على القمصان السابقة، بما في ذلك القميص الفائز بكأس العالم 2014.

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    المجر I القميص الأساسي

    يأتي قميص المجر باللون الأحمر الداكن التقليدي للبلاد، مع عناصر من اللونين الأبيض والأخضر تمثل ألوان العلم الهنجاري. يحتفل القميص بالذكرى السنوية الـ 125 لتأسيس الاتحاد المجري لكرة القدم بشعار خاص باليوبيل، بينما يظهر شعار البلاد وشعار الاتحاد فوق القلب وعلى الجانب الأيمن من الصدر على التوالي. تظهر كلمة "Magyarország"، التي تعني هنغاريا، على الجزء الخلفي من الرقبة.

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    إيطاليا I القميص الأساسي

    التقليد يلتقي بالابتكار في قميص إيطاليا الداخلي - مستوحى من التراث الغني لكرة القدم الإيطالية، يحتفي القميص بجوهر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتصميمه الجريء. يظهر اسم Azzurra، الذي يشير إلى لقب المنتخب الوطني ولون القميص، ويعني "الأزرق"، بحروف ذهبية على الجزء الخلفي من رقبة القميص.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    اليابان I القميص الأساسي

    يتم إحياء اللون الأزرق الكلاسيكي لقميص المنتخب الياباني باستخدام رسم تجريدي مع تفاصيل خطية باللون الرمادي الفاتح، مما يعكس الضباب الشهير الذي يظهر في الأفق حيث يلتقي السماء والبحر في اليابان. يظهر العلم الياباني بفخر كعلامة توقيع على مؤخرة العنق.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    المكسيك I القميص الأساسي

    التراث والمستقبل يجتمعان في قميص المكسيك الجديد. يمثل هذا القميص الطاقة والفخر اللذين سيوحدان أجيال المشجعين خلال كأس العالم FIFA القادمة. إنه احتفاء بالدعم الثابت لدولة تعيش وتتنفس كرة القدم، حيث تعكس كل لحظة مشتركة قلب المكسيك. على مؤخرة العنق، تظهر عبارة "SOMOS MÉXICO"، التي تعني "نحن المكسيك"، كرمز للوحدة والعاطفة التي تميز الروح المكسيكية.  

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    أيرلندا الشمالية I القميص الأساسي

    يتميز قميص أيرلندا الشمالية بلونيه الأزرق المخضر والأخضر، مع رسومات تجريدية مستوحاة من الخطوط الديناميكية للهندسة المعمارية في البلاد، لتربط المشجعين واللاعبين بقلب البلاد.

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    بيرو I القميص الأساسي

    مستوحاة من العناصر الطوبوغرافية الثلاثة الموجودة في بيرو – الساحل والمرتفعات والغابات المطيرة – تزين شارة حمراء بفخر قميص بيرو الأبيض بطبعة رسومية تغطي كامل القميص. تم إنشاء الطباعة باستخدام رسومات خطية مجردة تشكل رموزًا لكل منظر طبيعي، مثل البطريق للساحل وورقة الشجر للغابة المطيرة. يتم تشكيل كلمة "PERU" على مؤخرة العنق باستخدام نمط خط رسومي مشابه.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    قطر I القميص الأساسي

    صُمم القميص البني الداكن لفريق قطر لتكريم الخط المتعرج الذي يفصل بين الجزأين الأبيض والكستنائي من علم قطر الوطني، ويتميز بسلسلة من الخطوط المسننة الداكنة التي تمتد في منتصف القميص، مع كتابة "قطر" باللغة العربية على الجزء الخلفي من الرقبة.

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    المملكة العربية السعودية I القميص الأساسي

    تتميز قمصان المنتخب السعودي بطبعة فريدة باللونين الأرجواني والأخضر الداكن، مستوحاة من الأبواب المزخرفة بشكل متقن في البلاد وتتميز بتفاصيل نابضة بالحياة مستوحاة من حقول اللافندر في المنطقة. على خلفية خضراء داكنة، يستمد التصميم المذهل إلهامه أيضًا من رموز البلاد العزيزة - الصقر وشجرة النخيل، ولكن مع أنماط هندسية لخلق جمالية عصرية.

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    اسكتلندا I القميص الأساسي

    على قميص اسكتلندا، يحتل الصليب التقليدي الموجود على علم اسكتلندا مركز الصدارة كنمط متكرر باللون الأزرق الداكن على القميص الأزرق المعتاد. كما يظهر رسم الصليب على الجزء الخلفي من الرقبة كلمسة نهائية.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    إسبانيا I القميص الأساسي

    تأتي قمصان إسبانيا في كأس العالم 2026 بتصميم أنيق ومخطط، مع قاعدة حمراء تزينها خطوط صفراء عمودية متكررة مستوحاة من العلم الوطني والشعار. وسيحمل اللاعبون روح الأمة مع كلمة ESPANA المكتوبة على مؤخرة عنق القميص.

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    السويد I القميص الأساسي

    تم إضفاء لمسة عصرية على الألوان التقليدية الأصفر والأزرق المرتبطة بقميص السويد المحلي لتكريم حقبة السبعينيات في البلاد. يتميز التصميم برسومات لونية مدمجة في النسيج، مستوحاة من التطريزات الزهرية الشهيرة التي تزين عادة الجينز والفساتين الشعبية السويدية التقليدية من تلك الحقبة. يتيح القميص الذي يحمل طابعاً نوستالجياً للجماهير الاحتفاء بتراثهم من خلال تصميم جمالي جديد ومألوف في الوقت نفسه، ويكتمل هذا التصميم بكتابة حديثة على مؤخرة العنق تقول "Sverige" - أو السويد باللغة الإنجليزية.

  • UAE Home WC 2026 Kit adidas

    الإمارات العربية المتحدة I القميص الأساسي

    يأتي قميص الإمارات العربية المتحدة بقاعدة بيضاء ناصعة تزينها لمسات حمراء ورسومات رمادية فريدة على الكتفين والذراعين. يستمد النمط الهندسي إلهامه البصري من أشكال الدروع الموجودة على شعار الاتحاد.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    أوكرانيا I القميص الأساسي

    قميص أوكرانيا الرسمي هو تكريم لتراث البلاد الغني وتقاليدها. يتضمن القميص التقليدي باللونين الأصفر والأزرق الفاتح، رسومات متكررة دقيقة باللون الأصفر الداكن، مستوحاة من الأشكال والعناصر الموجودة في شعار النبالة الأوكراني. ويكمل التصميم عبارة "Україна" المكتوبة على مؤخرة العنق، والتي تعني أوكرانيا باللغة الأوكرانية.  

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    فنزويلا I القميص الأساسي

    يكتسب اللون الأحمر العنابي للزي الرسمي لفنزويلا حيوية بفضل طبعة تجريدية تغطي كامل الزي، مستوحاة من الأشكال والتضاريس الموجودة في جبال تيبوي. ويحمل الجزء الخلفي من الرقبة شعار "LA VINOTINTO" باللون الذهبي، وهو الاسم الرسمي للاتحاد.

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    ويلز I القميص الأساسي

    تم إعادة تصميم القاعدة الحمراء التي تشتهر بها القمصان الويلزية بإضافة تصميم مخطط أفقي، مع أخذ الخطوط الخضراء الداكنة والحمراء والبيضاء في الاعتبار، مع الترجمة الويلزية الرسمية لاسم البلد CYMRU، والتي تظهر بشكل خافت في الخط الأخضر الأوسط. يظهر هذا الشعار مرة أخرى إلى جانب شعار الفريق - "Gorau Chwarae Cyd Chwarae"، الذي يترجم إلى "أفضل لعب هو اللعب الجماعي" - على الجزء الخلفي من الرقبة.

0