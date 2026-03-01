قد يغيب كاوا سانتوس عن فريق آينتراخت فرانكفورت لفترة طويلة مرة أخرى، فقد تعرض حارس مرمى آينتراخت لإصابة في الركبة بعد اصطدام عنيف مع إيجور ماتانوفيتش لاعب فرايبورج بعد 17 ثانية فقط من بدء المباراة، واضطر إلى مغادرة الملعب بعد توقف طويل.
بعد 17 ثانية فقط.. إصابة خطيرة في الركبة لحارس آينتراخت ضد فرايبورج
كاوا سانتوس يريد الاستمرار في اللعب، لكنه يضطر إلى الخروج
بعد أن أعاد الحكم كريستيان دينجرت المباراة إلى مسارها الطبيعي وبدا أن سانتوس قادر على مواصلة اللعب، جلس البرازيلي مرة أخرى على العشب ووضع يديه على وجهه في إحباط.
كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي في أبريل من العام الماضي، واستعاد مكانه الأساسي بين القائمين.
- Getty Images
رييرا يدعم كاوا سانتوس بقوة في نادي آينتراخت فرانكفورت
على الرغم من أنه ارتكب بعض الأخطاء الفادحة في الموسم الحالي، بل وتعرض لانتقادات من زملائه في الفريق، إلا أن مدرب آينتراخت الجديد ألبرت رييرا أبدى مؤخراً دعمه الواضح لسانتوس الذي تعرض لانتقادات شديدة.
"كاوا سانتوس يتمتع بصفات رائعة، إنه شجاع للغاية، وطوله متران، ويخرج من مرماه بسرعة - لديه كل شيء. نحن جميعًا نرتكب أخطاء أحيانًا. لكنه يتمتع بصفات حارس مرمى من الطراز الرفيع"، قال الإسباني في منتصف فبراير: "أريده أن يخرج أكثر، لأنه يمتلك الجسم المناسب لذلك. عليه أن يسيطر على منطقة الجزاء بأكملها. إذا ارتكب أخطاء أحيانًا عند خروجه، فإن المسؤولية تقع عليّ، لأنني أطلب منه ذلك. أريده أن يمنع المهاجم من لمس الكرة".
وفي مثل هذه الحالة بالذات، أصيب البرازيلي مرة أخرى بإصابة خطيرة. ركض ماتانوفيتش وراء كرة طويلة في المقدمة، وخرج كاوا سانتوس مسرعًا ووصل إلى الكرة قبل مهاجم فرايبورج وركلها بعيدًا. وأثناء الاصطدام، أصيب ركبة سانتوس اليمنى مرة أخرى.
فوضى حراس المرمى في نادي إينتراخت فرانكفورت: زيترر، كاوا سانتوس، ثم العكس مرة أخرى
في أبريل 2025، كان قد أصيب بتمزق في الرباط الصليبي في تلك الركبة خلال مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد توتنهام. والأمر الأكثر مرارة هو أن تلك الحادثة كانت تعكس بالفعل قابلية الحارس للخطأ. في مباراة الإياب، اصطدم سانتوس وجهاً لوجه مع جيمس ماديسون أثناء خروجه من المرمى، مما تسبب في ركلة جزاء وأصيب هو نفسه بإصابة خطيرة.
تبع ذلك عودة خارقة في يونيو، بعد ثلاثة أشهر فقط من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي. لكنه تعرض لانتكاسة جديدة في نهاية يوليو، وغاب عن بداية الموسم، مما دفع نادي آينتراخت إلى التعاقد مع مايكل زيترير من فيردر بريمن قبل نهاية فترة الانتقالات، ليكون منافسًا على مركز الحارس الأساسي.
عندما عاد سانتوس، اضطر زيترير للعودة إلى مقاعد البدلاء، ولكن بعد بضعة أسابيع فقط، أعاده المدرب دينو توبمولر إلى التشكيلة الأساسية، لأن دفاع آينتراخت وسانتوس نفسه أصبحا أقل ثباتًا. بعد ثماني مباريات ومع بداية العام الجديد، أعاد توبمولر ثقته في كاوا سانتوس.
لكن ذلك لم يؤت ثماره في النهاية: فقد استقبل آينتراخت في أول خمس مباريات في الدوري الألماني 2026 ثلاثة أهداف في المتوسط في كل مباراة، واضطر توبمولر إلى الرحيل. لكن لم يتغير شيء بالنسبة لزيتيرر في البداية: فقد أعلن رييرا على الفور أنه من أشد المعجبين بكاوا سانتوس. لكن الآن، يحصل لاعب فيردر بريمن السابق على فرصة جديدة، وإن كان ذلك اضطرارياً.
كاوا سانتوس ومايكل زيترر في نادي أينتراخت فرانكفورت: مقارنة الإحصائيات
- كاوا سانتوس: 42 هدفًا في 15 مباراة
- مايكل زيترر: 30 هدفًا في 18 مباراة