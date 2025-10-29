"قلتها من قبل".. كروس يشكك في فليك: فاجأني قراره بشأن تشكيل الكلاسيكو!

في البودكاست الخاص به "Einfach mal Luppen"، شكك الألماني علنًا في التشكيلة الدفاعية التي اختارها مدرب البارسا، الذي كان يقضي عقوبة إيقاف وتم استبداله على مقاعد البدلاء بماركوس سورج، مشيرًا إلى أنه لم يفهم اختيار إريك جارسيا كأساسي بجانب باو كوبارسي.

وقال كروس: "في مركز قلب الدفاع، لا أفهم لماذا يلعب جارسيا، الذي يعتبر، من الناحية الكروية، أفضل قليلاً من أراوخو. لكن أراوخو يمتلك القوة البدنية لمطاردة الخصم أكثر، خاصة عندما تدافع بخط عالٍ جدًا. كان ليكون اللاعب المثالي لهذا الأسلوب في اللعب ولهذا الخصم".

واصل الأسطورة المدريدية شرح دهشته بالإشارة المباشرة إلى سرعة مهاجمي مدريد: "عندما يكون لديك مبابي وفينيسيوس أمامك، فأنت بحاجة إلى شخص يمكنه مجاراة هذه السرعة. أراوخو يستطيع فعل ذلك. لقد تفاجأت جدًا بغيابه".

وبالفعل، عانى برشلونة خلال جزء كبير من المباراة لاحتواء سرعة وتحركات المهاجمين البيض، ما كشف هشاشة الكتلة الدفاعية التي اقترحها فليك.

بالنسبة لكروس، كان اختيار قلبي الدفاع خطأً أثّر على أداء الفريق الكتالوني أمام ريال مدريد الأكثر صلابة وفعالية.