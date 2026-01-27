Goal.com
مباشر
FBL-EUR-C1-BENFICA-PRESSERAFP
علي سمير

"ما حدث قد حدث" .. مورينيو يُعلق على قضية نيجريرا وعن ألفارو أربيلوا: لم يكن الأفضل فنيًا في ريال مدريد!

اختبار صعب للمدرب البرتغالي أمام فريقه السابق

قبل المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وبنفيكا، غدًا، الأربعاء، في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، تعرض جوزيه مورينيو لسؤال عن قضية خوسيه نيجريرا الشهيرة.

برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد، يخضع للتحقيق والتساؤلات على مدار الأشهر الماضية بسبب تلك القضية التي تم فتحها، لتقديم الحكم السابق خوسيه نيجريرا لتقارير من أجل النادي الكتالوني بخصوص التحكيم بين 2001 و2018 مقابل مدفوعات بلغت 8.4 مليون يورو.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "آس"، فإن النادي الملكي لم يعد يكتفي بدور المراقب أو الطرف الثانوي، بل قرر المضي قدمًا "حتى النهاية"، على حد وصف مقربين من الملف، في سبيل كشف كل ما يتعلق بهذه القضية التي هزت كرة القدم الإسبانية وأثارت جدلًا واسعًا محليًا وقاريًا.

  • كيف تحدث مورينيو عن قضية نيجريرا؟

    البرتغالي الذي عمل في ريال بالفترة من 2010 إلى 2013، تم سؤاله عن تلك القضية ليقرر الرد بطريقة غير متوقعة بأنه "ليس مهتمًا" بكل الحديث المثار عن القصة.

    وقال مدرب بنفيكا للصحفيين:"هذا أمر لا يهمني على الإطلاق، أقول ذلك بكل صدق، لست مهتمًا بكل ما يثار حول هذه القصة، أنا أعيش مسيرتي الحالية ولا أفكر بما حدث في الماضي".

    وأوضح:"ما حدث قد حدث وانتهى الأمر، لذلك لست بحاجة إلى الحديث عن أي شيء".

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-BENFICAAFP

    ماذا عن أربيلوا وتشابي ألونسو؟

    وقال مورينيو عن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد المؤقت بعد رحيل تشابي ألونسو:"أربيلوا يعتبر أحد أكثر اللاعبين المفضلين لي على الإطلاق، من البديهي أنه لم يكن من الأفضل فنيًا ممن لعبوا معي في ريال مدريد، لكنه كان أحد أهم الرجال الذين عملت معهم".

    وأما عن ريال مدريد:"لديهم لاعبون من طراز رفيع على أعلى مستوى، لو لم نسجل سيقومون بمعاقبتنا على الفور، إنهم ينتظرون خطأك لاغتنام الفرصة".

    وفي سياق متصل، أصر مورينيو على أنه لا بديل لبنفيكا عن الفوز، مطالبًا فريقه بفعل كل شيء ممكن أمام ريال مدريد، مع الاعتراف بحجم المنافس وقوته.

    وبخصوص تشابي ألونسو:"يعتبر واحدًا من أبنائي مثل أربيلوا، أعتقد أن مسيرته ستتخذ مسارًا آخر، لأنه أثبت قدراته على المستوى التدريبي".

  • هل يرحل مورينيو عن بنفيكا؟

    رئيس بنفيكا روي كوستا تحدث بالفعل عن رأيه في أداء المدرب هذا الموسم. وعندما سُئل عما إذا كان النادي قد يقيل مورينيو، قال: "لا، إنه مدرب ممتاز وقد أثبت ذلك بالفعل، هذا الموسم ليس سهلاً بالنسبة لنا أبدًا، ونحن لا نناقش إمكانية رحيله حاليًا، لذلك الأمر غير وارد".

    وبشأن التعاقدات الجديدة، أضاف كوستا: "لا أستطيع أن أعد بأي شيء، لكننا سننتظر حتى نهاية فترة الانتقالات".

    وأضاف:" كما تعلمون، لقد تحدثنا بالفعل عن الجانب الرياضي، هذه السنة ليست إيجابية، سنكافح حتى اللحظة الأخيرة من أجل أهدافنا، لا يزال هناك بطولة نناضل من أجلها".

  • FBL-POR-LIGA-BENFICA-ESTRELAAFP

    اختبار حاسم للمدرب البرتغالي

    مورينيو، الذي وقع عقدًا مع نادي طفولته حتى عام 2027 في سبتمبر الماضي، سيقود فريقه في المباريات الحاسمة المقبلة، بما في ذلك مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد فريقه السابق ريال مدريد.

    الفوز يمثل أهمية كبيرة لبنفيكا من أجل التواجد ضمن أول 24 مركزًا بمرحلة الدوري، حيث يأتي الفريق البرتغالي بالمركز التاسع والعشرين بـ6 نقاط، بفارق نقطتين عن أولمبياكوس صاحب المركز 24 والذي يضمن له التواجد ضمن ملحق التأهل لدور الـ16.

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا crest
بنفيكا
بنفيكا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
0