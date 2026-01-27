"قريبًا".. سانتوس يقدم تحديثًا إيجابيًا حول عودة نيمار بعد جراحة الركبة!

يعمل سانتوس الآن على بطولة كامبيوناتو باوليستا، حيث يسعى إلى احتلال مركز ضمن الثمانية الأوائل في بطولة الولاية. ويحتل الفريق حالياً المركز التاسع في الترتيب برصيد ست نقاط. وسيهبط الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأخيرين في الترتيب.

وينوي نيمار المساعدة في تحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب. تقترب بسرعة مواجهتان متتاليتان مع منافسه القديم ساو باولو في 31 يناير و4 فبراير. وقد تم التلميح إلى أن شخصية أسطورية قد تعود في إحدى هاتين المباراتين.

يحجم سانتوس عن تحديد موعد لعودة نيمار، حيث يتعين التعامل مع لياقته البدنية بحذر، لكنه سعيد بالتقدم المحرز في برنامج إعادة التأهيل. خضع صانع ألعاب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق لعملية جراحية في 22 ديسمبر.

سارت عملية التنظير المفصلي في ركبة نيمار اليسرى على ما يرام، واستمتع بفترة راحة مرحب بها خلال عطلة الأعياد ورأس السنة الجديدة. وهو الآن يتدرب بشكل فردي مع الفريق الطبي لسانتوس في مركز تدريب ري بيلي.