مواجهات قوية مرتقبة .. قرعة ملحق دور ال16 من الدوري الأوروبي
المباريات
- لودوجوريتس - فيرينتشفاروس
- باناثينايكوس - فيكتوريا بلزنيا
- دينامو زغرب-جينك
- باوك - سيلتا فيجو
- سلتيك - شتوتجارت
- فنربخشة - نوتنجهام فورست
- بران-بولونيا
- ليل - النجم الأحمر
مسار القرعة
- لودوجوريتس أو فيرينتشفاروس-بورتو أو براجا
- باناثينايكوس أو فيكتوريا بلزنيا-ميتيلاند أو بيتيس
- دينامو زغرب أو جينك-فرايبورج أو روما
- باوك أو سيلتا فيجو-ليون أو أستون فيلا
- سلتيك أو شتوتجارت-براجا أو بورتو
- فيكتوريا بلزنيا أو باناثينايكوس-بيتيس أو ميتيلاند
- بران أو بولونيا-روما أو فرايبورج
- ليل أو النجم الأحمر-أستون فيلا أو ليون
