قرعة كأس ملك إسبانيا | مواجهات سهلة "خارج الأرض" لريال مدريد وبرشلونة في دور الـ32!
منافس برشلونة في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا
يصطدم برشلونة في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا بفريق ديبورتيفو جوادالاخارا (CD Guadalajara)، النادي التاريخي الذي تأسس عام 1947 ويمثل مدينة جوادالاخارا في إقليم كاستيا لا مانتشا.
وقبل استضافة العملاق الكتالوني في حدث ينتظره ملعب "بيدرو إسكارتين" الذي يتسع لقرابة 6000 متفرج، سيكون الفريق "البنفسجي" على موعد مع اختبار خاص يوم السبت المقبل أمام ريال مدريد كاستيا في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، وكأن القدر يضعه في مواجهة "المدريديستا" الصغار قبل مقابلة العملاق الكتالوني.
فنيًا، يعيش جوادالاخارا موسمًا معقدًا يضعه في صراع الهبوط، إذ يقبع في المركز السابع عشر (من أصل 20 فريقًا في الدوري) برصيد 17 نقطة جمعها من 15 جولة (4 انتصارات، 5 تعادلات، و7 هزائم). ويعاني الفريق من عقم هجومي واضح وهشاشة دفاعية، حيث اهتزت شباكه 20 مرة بينما لم يسجل سوى 11 هدفًا، ما يجعل مهمته أمام هجوم برشلونة الكاسح أشبه بالمستحيلة، إلا أن مباريات الكأس دائمًا ما تكون فرصة لنسيان تعثرات الدوري وكتابة التاريخ.
منافس ريال مدريد في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا
يواجه ريال مدريد في هذه الجولة اختبارًا يبدو في المتناول نظريًا ولكنه يحمل طابعًا خاصًا، حيث يحل ضيفًا على فريق "سي إف تالافيرا دي لا رينا" (CF Talavera de la Reina)، ممثل مدينة تالافيرا في مقاطعة طليطلة. يُعرف الفريق بلقب "الفريق الخزفي" نسبةً لشهرة مدينته بصناعة السيراميك، ويستقبل خصومه في ملعب "إل برادو" (El Prado) الذي يتسع لنحو 5000 متفرج.
يعيش تالافيرا موسمًا كارثيًا في دوري الدرجة الثالثة، حيث يقبع في قاع الترتيب (المركز 20 والأخير) برصيد 12 نقطة فقط من 15 جولة.
وتؤكد الأرقام معاناته الكبيرة، إذ اكتفى بـ 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل 9 هزائم، وسجل هجومه 14 هدفًا بينما استقبلت شباكه 19 هدفًا.
وتأتي هذه المباراة بعد مواجهة ضد صغار مدريد (الكاستيا) انتهت بخسارة تالافيرا بنتيجة (1-0)، مما يجعل مواجهة الفريق الأول للمرينجي تحديًا مضاعفًا لمحاولة محو تلك الصورة الباهتة وتقديم أداء يليق ببطولة الكأس.
منافسا أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا
وفي المعسكر الآخر لرباعي السوبر، يدشن أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو مشوارهما في البطولة باختبارات محفوفة بـ"مفاجآت الصغار".
حيث يطير رجال المدرب دييجو سيميوني إلى جزر البليار لمواجهة فريق أتليتيكو بالياريس، في مباراة يسعى فيها "الروخيبلانكوس" لفرض هيمنتهم مبكرًا وتجنب أي سيناريوهات درامية في ملعب الخصم.
على الجانب الآخر، يشد أتلتيك بيلباو الرحال إلى إقليم جاليسيا لملاقاة فريق أورينسي، حيث يأمل "أسود الباسك" في استغلال خبرتهم الكبيرة لعبور هذا الفخ وتأكيد جديتهم في المنافسة على لقبهم المفضل منذ الضربة الأولى.
جدول مباريات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا
وبعيدًا عن أضواء رباعي السوبر، أسفرت القرعة عن مواجهات نارية ومتكافئة تعد بالكثير من الإثارة. وتتصدر المشهد قمة من العيار الثقيل تجمع بين ديبورتيفو ألافيس وضيفه إشبيلية، بينما تشهد الجولة مواجهات كلاسيكية تفوح منها رائحة التاريخ، حيث يحل فالنسيا ضيفًا على سبورتنج خيخون في "المولينون"، ويسافر مايوركا لملاقاة العملاق العائد ديبورتيفو لاكورونيا في "الريازور". كما تنتظر فياريال وريال بيتيس اختبارات محفوفة بالمخاطر خارج القواعد أمام راسينج سانتاندير وريال مورسيا على التوالي.
وفي بقية المباريات، يصطدم ريال سوسيداد بفريق إلدينسي، ويواجه خيتافي فريق بورجوس، بينما يحل رايو فايكانو ضيفًا على غرناطة، وسيلتا فيجو على ألباسيتي، وأوساسونا على هويسكا. وتكتمل الصورة بمواجهتين متكافئتين تجمعان إيبار مع إلتشي، وكولتورال ليونيسا مع ليفانتي.
الفريق المضيف (صاحب الأرض) الفريق الضيف جوادالاخارا برشلونة تالافيرا دي لا رينا ريال مدريد أتليتيكو بالياريس أتلتيكو مدريد أورينسي أتلتيك بيلباو ديبورتيفو ألافيس إشبيلية سبورتينغ خيخون فالنسيا راسينغ سانتاندير فياريال ديبورتيفو لاكورونيا ريال مايوركا ريال مورسيا ريال بيتيس إلدينسي ريال سوسيداد غرناطة رايو فايكانو ألباسيتي سيلتا فيجو هويسكا أوساسونا بورجوس خيتافي إيبار إلتشي كولتورال ليونيسا ليفانتي
