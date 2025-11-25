على رأسها السعودية ومصر .. الكشف عن "قائمة عربية" مرشحة للظهور في افتتاح كأس العالم 2026

على الرغم من عدم انتهاء مباريات الملحق العالمي والأوروبي حتى الآن، إلا أن الاتحاد الدولي أعلن عن 4 أوعية لتوزيع الفرق وفقًا لتصنيفها.

ولم تكن الأمور صعبة بالنسبة لفيفا من أجل إيجاد مكانًا للفرق التي لم تحسم موقفها بعد، حيث تأكد وجود الفرق الأوروبية الأربعة التي لم يُحسم تأهلها، مع المنتخبين الآخرين القادمين من الملحق القاري في الوعاء الرابع.

في وقت القرعة، لن يُعرف الاسم الدقيق لكل فريق من فرق الملحق. ومن الخصائص الأخرى أنه لن يعرف كل فريق أيضًا أين سيلعب مباراته الافتتاحية ولا في أي وقت: سيعرف فقط ترتيب منافسيه والمجموعة التي يقع فيها. سيتم الإعلان عن الجدول الزمني الكامل في 6 ديسمبر، بعد تحليل المعايير التلفزيونية والتجارية.

باستثناء الفرق الأوروبية، التي يمكن أن يتواجد فريقان منها في نفس المجموعة، لن يكون هناك فريقان من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة.

القرعة شهدت تجنب بعض الفرق المرشحة للفوز بالبطولة لمواجهة بعضها البعض بشكل مباشر حتى المراحل الأخير من المسابقة، وينطبق ذلك على كل من إسبانيا والأرجتين، اللتين تحتلان المركزين الأول والثاني في تصنيف الفيفا.

وأيضًا فرنسا وإنجلترا "المركزين الثالث والرابع"، حيث لو تصدرت هذه الفرق مجموعاتها، ستتجنب شريكتها في التصنيف حتى المباراة النهائية في ولاية نيويورك الأمريكية.

وستكون طريقة الابتعاد عن بعضهم البعض هي تشكيل 'مسارات معاكسة'، وهي آلية قائمة على الألوان سيتم بموجبها وضع إسبانيا في جزء من الجدول، والأرجنتين في الجزء المقابل، وستكون فرنسا في الجزء الذي يتقاطع في نصف النهائي إما مع إسبانيا أو الأرجنتين، بينما تتقاطع إنجلترا مع المتغير الآخر بين الأرجنتين أو إسبانيا، يجب على الفرق الأربعة أن تنهي مجموعتها كمتصدرة لحدوث هذا الافتراض.

وستتواجد كندا والولايات المتحدة في المجموعتين الثانية و الرابعة على التوالي، وسيلعبان المباراة الثالثة والرابعة للبطولة حسب الترتيب الزمني، وكلاهما في 12 يونيو.