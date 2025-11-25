Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
علي سمير

على رأسها السعودية ومصر .. الكشف عن "قائمة عربية" مرشحة للظهور في افتتاح كأس العالم 2026

ظهور تاريخي منتظر قد يحدث لأي من هؤلاء

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المزيد من التفاصيل الخاصة بقرعة كأس العالم 2026، وبالتحديد التصنيفات التي قٌسمت إليها المنتخبات المشاركة في البطولة.

المونديال هذه المرة ليس عاديًا، حيث يقام في 3 بلاد بنفس التوقيت وهي المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، مع ارتفاع عدد الفرق إلى 48 بدلًا من 32.

  • كيف جاءت تصنيفات الفرق؟

    المستوى الأول : الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا وألمانيا.

    المستوى الثاني : كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا وأستراليا.

    المستوى الثالث : النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية وجنوب إفريقيا.

    المستوى الرابع : الأردن، كاب فيردي، غانا، كوراكاو، هاييتي، نيوزلندا، الفرق الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي والمنتخبين المتأهلين من الملحق العالمي.

  • Mexico v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    أطراف متوقعة للافتتاح

    المباراة الافتتاحية لكأس العالم ستكون على أرض المكسيك في 11 يونيو الجاري، ومع تواجد الفريق في التصنيف الأول، كان من الطبيعي إلقاء نظرة على الفريق الذي سيلعب هذه المواجهة التاريخية.

    وجاءت الفرق المحتملة كالتالي : مصر، النرويج، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية وجنوب إفريقيا.

    وهو ما يعني أن هناك 5 فرق عربية دفعة واحدة قد تظهر في افتتاح كأس العالم، وهو حدث نادر في تاريخ المحفل الأكبر لكرة القدم.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP

    المزيد عن القرعة

    على الرغم من عدم انتهاء مباريات الملحق العالمي والأوروبي حتى الآن، إلا أن الاتحاد الدولي أعلن عن 4 أوعية لتوزيع الفرق وفقًا لتصنيفها.

    ولم تكن الأمور صعبة بالنسبة لفيفا من أجل إيجاد مكانًا للفرق التي لم تحسم موقفها بعد، حيث تأكد وجود الفرق الأوروبية الأربعة التي لم يُحسم تأهلها، مع المنتخبين الآخرين القادمين من الملحق القاري في الوعاء الرابع.

    في وقت القرعة، لن يُعرف الاسم الدقيق لكل فريق من فرق الملحق. ومن الخصائص الأخرى أنه لن يعرف كل فريق أيضًا أين سيلعب مباراته الافتتاحية ولا في أي وقت: سيعرف فقط ترتيب منافسيه والمجموعة التي يقع فيها. سيتم الإعلان عن الجدول الزمني الكامل في 6 ديسمبر، بعد تحليل المعايير التلفزيونية والتجارية.

    باستثناء الفرق الأوروبية، التي يمكن أن يتواجد فريقان منها في نفس المجموعة، لن يكون هناك فريقان من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة.

    القرعة شهدت تجنب بعض الفرق المرشحة للفوز بالبطولة لمواجهة بعضها البعض بشكل مباشر حتى المراحل الأخير من المسابقة، وينطبق ذلك على كل من إسبانيا والأرجتين، اللتين تحتلان المركزين الأول والثاني في تصنيف الفيفا.

    وأيضًا فرنسا وإنجلترا "المركزين الثالث والرابع"، حيث لو تصدرت هذه الفرق مجموعاتها، ستتجنب شريكتها في التصنيف حتى المباراة النهائية في ولاية نيويورك الأمريكية.

    وستكون طريقة الابتعاد عن بعضهم البعض هي تشكيل 'مسارات معاكسة'، وهي آلية قائمة على الألوان سيتم بموجبها وضع إسبانيا في جزء من الجدول، والأرجنتين في الجزء المقابل، وستكون فرنسا في الجزء الذي يتقاطع في نصف النهائي إما مع إسبانيا أو الأرجنتين، بينما تتقاطع إنجلترا مع المتغير الآخر بين الأرجنتين أو إسبانيا، يجب على الفرق الأربعة أن تنهي مجموعتها كمتصدرة لحدوث هذا الافتراض.

    وستتواجد كندا والولايات المتحدة في المجموعتين الثانية و الرابعة على التوالي، وسيلعبان المباراة الثالثة والرابعة للبطولة حسب الترتيب الزمني، وكلاهما في 12 يونيو.

  • كيف يتم حسم المتأهلين من الملحق؟

    النسخة القادمة من كأس العالم ستكون موسعة واستثنائية، حيث تقام في 3 دول بمشاركة 48 منتخبًا، مما يفتح الباب على مصراعيه للجميع من أجل نيل شرف التواجد في هذا الحدث.

    من المنتظر أن يتم حسم مقعدين من المقاعد المشاركة في المونديال، من خلال الملحق العالمي، الذي يشارك فيه كل من اتحادات، إفريقيا، آسيا، أمريكا الجنوبية، الكونكاكاف، وأوقيانوسيا، وسيكون هناك ملحق منفصل خاص بقارة أوروبا.

    وسيشارك في الملحق العالمي ستة منتخبات، سيتم تقسيمهم إلى مسارين، كل مسار يضم منتخب مصنف، واثنين غير مصنفين.

    وفي كل مسار سيخوض الفريقان غير المصنفان، مباراة نصف نهائي، سيتأهل الفائز منها لمواجهة المنتخب المصنف في المباراة النهائية، والفائز سيخطف بطاقة العبور إلى المونديال.

    المسار الأول من الملحق تضمن مواجهة بين كاليدونيا الجديدة وجامايكا في نصف النهائي، بينما يلعب الفائز مع العراق في المباراة النهائية.

    وأما المسار الآخر، فيتضمن مباراة بين بوليفا وسورينام، ويلعب الفائز منهما على بطاقة التأهل مع المنتخب العراقي.

    وأما الملحق الأوروبي فقد جاءت نتائجه كالتالي ..

    المسار الأول

    إيطاليا  - أيرلندا الشمالية

    ويلز - البوسنة

    المسار الثاني

    أوكرانيا - السويد

    بولندا - ألبانيا

    المسار الثالث

    تركيا - رومانيا

    سلوفاكيا - كوسوفو

    المسار الرابع

    الدنمارك - مقدونيا الشمالية

    تشيكيا - جمهورية أيرلندا

    وتقام مباريات نصف النهائي في السادس والعشرين من مارس المقبل، بينما يقام النهائي في الحادي والثلاثين من نفس الشهر لتحديد آخر المتأهلين عن أوروبا إلى مونديال 2026.