قرعة كأس العرب 2025 | موعد من الماضي ينادي رينارد .. و"وجه السعد" تنتظر ثلاثة منتخبات!

أبرز ملامح قرعة كأس العرب 2025..

أسفرت مراسم قرعة كأس العرب (فيفا قطر 2025)، عن عدة مواجهات من العيار الثقيل، في النسخة الحادية عشرة من البطولة، والتي تقام خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبًا.

وكان منتخب الجزائر قد توج بلقب كأس العرب 2021، بعد الفوز على تونس بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية، فيما فازت قطر بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح.

وأدار مراسم القرعة، أربعة من أساطير الكرة العربية، وهم القطري حسن الهيدوس، والجزائري رابح ماجر، والمصري وائل جمعة، والسعودي ياسر القحطاني.

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