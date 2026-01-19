قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا .. برشلونة يصطدم بقاهر ريال مدريد ومهمة صعبة لأتلتيكو

أُجريت مساء اليوم 19 يناير 2026 قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي أسفرت عن أربع مواجهات مثيرة، أبرزها التي ستجمع بين برشلونة حامل اللقب مع قاهر ريال مدريد ألباسيتي الذي أقصى الملكي في دور ال16 بالفوز عليه 3-2 في أولى مباريات ألفارو أربيلوا كمدير فني للفريق.

وأسفرت بقية المباريات عن مواجهة صعبة لأتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس، بينما يلعب فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو، وريال سوسيداد مع ألافيش.

ويلعب ألباسيتي اللقاء مع برشلونة على أرضية ميدانه بحسب قواعد المسابقة لكونه الفريق الوحيد المتبقي من درجة أدنى من الليجا، وهو الذي أقصى فريقين منها، ريال مدريد وسلتا فيجو.

وستقام منافسات ربع النهائي بين يومي 3 و5 فبراير من مباراة واحدة بين كل فريقين، ثم ستقام منافسات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.