أجريت اليوم قرعة دور الـ8 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد أسفرت عن مباريات تعد بالكثير من المتعة والإثارة، فما هي نتائج القرعة؟
قرعة دور الـ8 في كأس الملك .. الاتحاد يخوض مواجهة أخرى ضد فرق الرياض، والأهلي يصطدم بالقادسية
حضور الكبار باستثناء النصر
خلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين من المفاجآت تقريبًا، إذ ضمن جميع الكبار تواجدهم في دور الـ16 باستثناء النصر الذي واجه الاتحاد وخسر أمامه بهدفين بهدف واحد في ملعبه الأول بارك بالرياض.
وضمنت أندية الهلال والأهلي والقادسية والشباب والاتحاد التواجد في ربع النهائي، ومعهم أندية الخليج والخلود والفتح، وكان الاتفاق قد غادر البطولة من دور الـ32 بعد خسارته أمام الباطن بركلات الترجيح، وقد نجح الحزم في نفس المرحلة من إقصاء نيوم.
نتائج القرعة
دور الـ8 لن يخلو من المباريات الكبرى والمنتظرة، لكن جدة ستكون مسرحًا لمباراتين كبيرتين في ربع النهائي.
اللقاء الأول سيجمع الاتحاد مع الشباب فيما الثاني سيضع الأهلي في مواجهة مع القادسية.
الهلال سيلعب أمام الفتح في الرياض، فيما الخليج سيُواجه الخلود خارج ملعبه في ربع النهائي.
موعد مباريات دور الـ8
الاتحاد السعودي لكرة القدم سبق وحدد مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن المقرر أن تُلعب مباريات ربع النهائي على يومي 28 و29 نوفمبر القادم.
وأوضح حساب كأس خادم الحرمين الشريفين على منصة إكس أن مواعيد المباريات بالتفصيل على مدار اليومين وكذلك الملاعب التي ستحتضن المواجهات ستُعلن لاحقًا.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن ست مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادل واحد وهزيمتين كانتا أمام النصر والهلال.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي.
مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 6 جولات.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.
وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".
ونجح الأهلي في الوصول إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تخطيه العربي بخمسة أهداف دون رد في دور الـ32 ثم فوزه على الباطن في ثمن النهائي بثلاثة أهداف نظيفة.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 4 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الست الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تجاوز الزعيم الهلالي دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد فوزٍ صعب جدًا على فريق العدالة الأول لكرة القدم، وبهدفٍ واحد مقابل لا شيء، وقد نجح في تخطي الأخدود في دور الـ16 بنفس النتيجة.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".