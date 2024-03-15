قرعة الدوري الأوروبي .. "مدرب ليفربول" ينتظر كلوب ومهمة انتحارية لإسقاط الألمان!

قرعة مثيرة بدور الثمانية لليوروباليج

في الوقت الذي خطفت فيه قرعة دوري أبطال أوروبا الأنظار، قرر الاتحاد الأوروبي جعل مسابقة "ليالي الخميس" أكثر سخونة من المعتاد.

يويفا فعل ذلك دون قصد، عن طريق القرعة التي أجريت اليوم، الجمعة، بمدينة نيون السويسرية، لتحديد مواجهات دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.

قمة كلاسيكية واختبار عصيب للمدرب يورجن كلوب مع ليفربول وقمة فرنسية برتغالية، في قرعة صعبة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بأي شكل من الأشكال.

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ولذلك قررنا تحليل مجريات المواجهة المنتظرة، التي سنرى مرحلة الذهاب منها في 11 أبريل القادم، قبل خوض الإياب بعدها بأسبوع..