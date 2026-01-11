لم يؤكد الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية مشاركته في البطولة، لكنه يلعب حالياً في الولايات المتحدة مع فريق إنتر ميامي الفائز بكأس الدوري الأمريكي، ويتوقع الكثيرون أن يشارك في بطولة كبرى أخرى على الأراضي الأمريكية.

وقال ميسي عن خططه بشأن كأس العالم "آمل أن أتمكن من المشاركة. لقد قلت من قبل أنني أرغب في المشاركة. في أسوأ الأحوال، سأكون هناك لمشاهدتها مباشرة، لكنها ستكون تجربة خاصة. كأس العالم حدث خاص للجميع، لكل بلد - خاصة بالنسبة لنا، لأننا نعيشه بطريقة مختلفة تمامًا".

وأضاف إلى ESPN عن المحادثات التي أجراها مع سكالوني: "الحقيقة أننا تحدثنا عن ذلك. إنه يتفهم الأمر، وقد ناقشناه كثيرًا. دائمًا ما يقول لي إنه يود أن أكون هناك في أي دور. تربطنا علاقة ثقة كبيرة ويمكننا التحدث عن كل شيء".