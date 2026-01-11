Lionel Messi Argentina 2025Getty
Chris Burton و تامر أبو سيدو

اللعب في كأس العالم؟ سكالوني يكشف أسرار اجتماعه الخاص مع ليونيل ميسي

مونديال 2026 ينطلق بعد أقل من 6 أشهر

اعترف مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بعقده اجتماع خاص مع ليونيل ميسي، وكشف عن الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال ذلك الاجتماع.

ينشغل منتخب الألبيسيليستي بوضع الخطط للدفاع عن لقب كأس العالم، بعد فوزه باللقب العالمي في قطر 2022، فإن الهدف هو الفوز باللقب مرة أخرى في 2026. ومن المتوقع أن يكون ميسي، أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، جزءًا من هذه المساعي للفوز باللقب.

  • هل سيلعب ميسي في كأس العالم 2026؟

    لم يؤكد الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية مشاركته في البطولة، لكنه يلعب حالياً في الولايات المتحدة مع فريق إنتر ميامي الفائز بكأس الدوري الأمريكي، ويتوقع الكثيرون أن يشارك في بطولة كبرى أخرى على الأراضي الأمريكية.

    وقال ميسي عن خططه بشأن كأس العالم "آمل أن أتمكن من المشاركة. لقد قلت من قبل أنني أرغب في المشاركة. في أسوأ الأحوال، سأكون هناك لمشاهدتها مباشرة، لكنها ستكون تجربة خاصة. كأس العالم حدث خاص للجميع، لكل بلد - خاصة بالنسبة لنا، لأننا نعيشه بطريقة مختلفة تمامًا".

    وأضاف إلى ESPN عن المحادثات التي أجراها مع سكالوني: "الحقيقة أننا تحدثنا عن ذلك. إنه يتفهم الأمر، وقد ناقشناه كثيرًا. دائمًا ما يقول لي إنه يود أن أكون هناك في أي دور. تربطنا علاقة ثقة كبيرة ويمكننا التحدث عن كل شيء".

  

    ماذا ناقش سكالوني مع ميسي؟

    أجرى سكالوني الآن جولة أخرى من المناقشات مع قائده المتميز. عاد ميسي إلى الأرجنتين خلال فترة ما بعد الموسم في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث استغل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا الفرص للاسترخاء والراحة برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائهما الثلاثة.

    وقال سكالوني لـ AFA Estudio: "التقيت ليو لأننا كنا قريبين من بعضنا. تناولنا القهوة معًا. نحن الذين نعرفه نعلم أنه لن يسترخي أبدًا. إنه منافس بالفطرة. يريد دائمًا أن يكون حاضرًا. هذا أمر مهم جدًا لزملائه في الفريق - أن يتصرف القائد بهذه الطريقة. إنه يأتي دائمًا للعب. هذا إرث سيتركه وراءه. على من سيأتون بعده أن يتولوا زمام الأمور".

    وأضاف مدرب الأرجنتين عندما سُئل عما إذا كان موضوع الاختيار الدولي قد طُرح: "لم نتحدث عن كأس العالم. سنرى. كما يقول، لا يزال هناك متسع من الوقت. لا يجب أن نضغط عليه وعلينا أن نتركه وشأنه".

  • لماذا تضم قائمة الأرجنتين لبطولة كأس العالم 50 لاعباً؟

    يعترف سكالوني بأن لديه "قائمة تضم حوالي 50 لاعبًا" تم إعدادها حاليًا، والتي سيتم تقليصها خلال الأشهر المقبلة. وقال: "في كأس العالم الأخيرة، واجهنا تجربة إصابة لاعبين قبل موعد البطولة بفترة قصيرة. لا يمكننا استبعاد أي لاعب. لهذا السبب لدينا قائمة كبيرة إلى حد ما".

    أحد هؤلاء اللاعبين هو تياجو ألمادا. كان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يُعتبر سابقًا خليفة محتملًا لميسي في دور رقم 10، لكنه مر بفترة صعبة في نادي أتلتيكو مدريد العملاق في الدوري الإسباني منذ انتقاله إلى إسبانيا في صيف 2025.

    اللاعب السابق في بوتافوجو يثير الآن المزيد من الحديث عن انتقاله. قال سكالوني عن صانع الألعاب الموهوب، الذي فاز بكأس العالم في 2022: "لا يجب أن نتدخل، لم نفعل ذلك أبدًا. بمجرد أن يتخذ قراره، سنقوم فقط بتحليل أدائه الكروي ونرى ما إذا كان يؤدي بالمستوى الذي نعتقد أنه قادر عليه.

    حالة تياجو هي نفسها؛ لا أعرف ماذا سيحدث معه، لكننا سنقيّم أي قرار يتخذه، وغني عن القول أنه لاعب مهم بالنسبة لنا. الأداء هو الذي سيحدد في النهاية، وليس الدوري أو الفريق".

  

    كأس العالم 2026: من ستواجه الأرجنتين في دور المجموعات؟

    يتوقع سكالوني أن يكون تشكيل فريقه في عام 2026 مشابهاً للتشكيل الذي فاز بكأس العالم في قطر، حيث اعترف المدرب البالغ من العمر 47 عاماً أنه لم تكن هناك "أسباب للتغيير" وأن حامل اللقب "استحق" حق المشاركة مرة أخرى.

    وتابع قائلاً: "يجب أن يكونوا في أفضل حالاتهم مع اقتراب المباريات. لا أقول إن القيام بذلك الآن لا فائدة منه، ولكن الجزء الحاسم سيكون من مارس فصاعدًا. إنهم بحاجة إلى القليل من الحظ للوصول إلى ذروة لياقتهم".

    أُدرجت الأرجنتين في المجموعة J في كأس العالم 2026. وستبدأ مسيرتها نحو لقب كبير آخر عندما تواجه الجزائر في 26 يونيو في كانساس سيتي، قبل أن تواجه النمسا والأردن.

