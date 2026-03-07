"قرار سهل" - رايان جرافنبرخ يوقع عقدًا طويل الأمد مع ليفربول

في حديثه لموقع النادي الرسمي، كشف جرافنبرخ أنه لم يكن لديه أي شكوك بشأن تمديد إقامته. قال جرافنبرخ: "أشعر بحالة جيدة للغاية. كنت فخوراً للغاية بتمديد عقدي في نادٍ كبير مثل هذا. لذا، أنا سعيد للغاية لأنني سأبقى لسنوات عديدة أخرى".

وأبرز الثقة التي يمنحها له المسؤولون كعامل أساسي، مضيفًا: "شعرت مباشرة بالثقة من النادي ومن المدير الفني أيضًا. كان القرار سهلاً بالنسبة لي. عائلتي سعيدة هنا أيضًا. نحن هنا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لذا أعرف كل شيء بالفعل. أنا سعيد بوجودي هنا".