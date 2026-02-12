حصل غابرييل على بطاقة صفراء عندما ركل أوتارا وهو يركض نحو المرمى لصالح فريق كيث أندروز، بعد أن أدرك كين لويس-بوتر التعادل من رأسية نوني مادويكي. وبهذا النتيجة، أصبح الفارق بين آرسنال ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أربع نقاط فقط.

وقد حث الحارس ديفيد رايا النادي على "التكاتف"، لكن المشجعين يشعرون بخيبة أمل لعدم حصول غابرييل على بطاقة حمراء.

وقال للصحفيين: "نشعر بخيبة أمل لعدم حصولنا سوى على نقطة واحدة. نحن متماسكون. إنه مكان صعب، لكن علينا أن نتماسك، وما زلنا في وضع جيد وسنواصل المسيرة.

"كان الشعور جيدًا. سيطرنا على معظم الشوط الأول حتى استعادوا زخمهم. تعاملنا مع الموقف جيدًا وسجلنا الهدف في الشوط الثاني. اعتقدت أن ذلك سيكون كافيًا، لكنهم لعبوا بشكل خطير في الكرات الثابتة وتلقينا هدفًا. كانت لدينا فرص للفوز بالمباراة، لكننا لم نستغلها بشكل أمثل".

وحول احتمالية المنافسة على اللقب، أضاف: "ما زلنا في وضع جيد. علينا التركيز على أنفسنا. لدينا مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد، لكننا سنواصل المسيرة يوم الأربعاء".