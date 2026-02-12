Getty Images Sport
"قرارات كهذه يمكن أن تحدد الفائز باللقب" - غضب المشجعين بعد أن أفلت غابرييل من الحصول على بطاقة حمراء في تعادل أرسنال مع برينتفورد
غابرييل يتجنب اللون الأحمر بينما يتعثر أرسنال
حصل غابرييل على بطاقة صفراء عندما ركل أوتارا وهو يركض نحو المرمى لصالح فريق كيث أندروز، بعد أن أدرك كين لويس-بوتر التعادل من رأسية نوني مادويكي. وبهذا النتيجة، أصبح الفارق بين آرسنال ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أربع نقاط فقط.
وقد حث الحارس ديفيد رايا النادي على "التكاتف"، لكن المشجعين يشعرون بخيبة أمل لعدم حصول غابرييل على بطاقة حمراء.
وقال للصحفيين: "نشعر بخيبة أمل لعدم حصولنا سوى على نقطة واحدة. نحن متماسكون. إنه مكان صعب، لكن علينا أن نتماسك، وما زلنا في وضع جيد وسنواصل المسيرة.
"كان الشعور جيدًا. سيطرنا على معظم الشوط الأول حتى استعادوا زخمهم. تعاملنا مع الموقف جيدًا وسجلنا الهدف في الشوط الثاني. اعتقدت أن ذلك سيكون كافيًا، لكنهم لعبوا بشكل خطير في الكرات الثابتة وتلقينا هدفًا. كانت لدينا فرص للفوز بالمباراة، لكننا لم نستغلها بشكل أمثل".
وحول احتمالية المنافسة على اللقب، أضاف: "ما زلنا في وضع جيد. علينا التركيز على أنفسنا. لدينا مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد، لكننا سنواصل المسيرة يوم الأربعاء".
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
أبدى المشجعون دهشتهم لعدم طرد غابرييل، بالنظر إلى الطبيعة الواضحة للخطأ والنتائج التأديبية الواضحة.
قال @City_Chief : "كان غابرييل قد حصل بالفعل على بطاقة صفراء، لكنه نجا بطريقة ما من الحصول على بطاقة ثانية وبطاقة حمراء بسبب هذه المخالفة المتهورة والخطيرة. قرارات مثل هذه يمكن أن تحدد الفائز باللقب. عندما تكون الفوارق ضيقة إلى هذا الحد، فإن كل قرار مهم. أي شيء يساعد أرسنال على الفوز بالدوري؟"
@InvertTheWing أشار إلى كريستيان روميرو، قائد توتنهام، الذي يقضي حاليًا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات: "روميرو يحصل على إيقاف 10 مباريات بسبب التحدي الذي قام به غابرييل."
@Falsewinger قال: "غابرييل يفلت من البطاقة الصفراء الثانية. هذا قرار فظيع من الحكم، الذي ربما يكون قد اختار غابرييل كقائد ثلاث مرات في FPL (مثلي)".
وأضاف@AVFCStatto: "يجب طرد غابرييل. يتحقق من الشارة. أرسنال. لا بطاقة حمراء".
وخلص@GeronimoMorgans إلى: "هذه بطاقة صفراء ثانية لغابرييل. بطاقة حمراء واضحة. كيف لا يعاقب على ذلك؟"
أرسنال يترنح؟
فاز فريق ميكيل أرتيتا في اثنتين فقط من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل مع فريق بيز ونوتنغهام فورست، كما خسر أمام مانشستر يونايتد. وجاء فوزاه على فريق لييدز وسندرلاند.
وقال لاعب الوسط ديكلان رايس لبي بي سي سبورت: "انقسمت المباراة إلى شوطين مختلفين. كان الشوط الأول من نصيبهم، لكننا أنهينا الشوط الأول بقوة، وبدأنا الشوط الثاني بشكل رائع، لكنهم أنهوا الشوط بشكل أفضل منا. لقد عانينا كثيرًا بعد الهدف".
"في هذه الرحلة، لن تكون أبدًا في المستوى المطلوب طوال 70 مباراة في الموسم، ولكن عليك أن تكون في أفضل حالاتك. التفاصيل الصغيرة، الأساسيات، كما أقول، هذا موسم مليء بالتقلبات. لا يمكنك أن تكون ساذجًا وتعتقد أن هذا سيكون سهلاً. نحن نلعب ضد أفضل الفرق أسبوعًا بعد أسبوع. علينا أن نستمر في الضغط والإيمان بأنفسنا، والتحكم في ما يمكن التحكم فيه.
"علينا أن نغلق آذاننا عن الضوضاء الخارجية. لقد قمنا بذلك بشكل جيد للغاية. سيتحدث الناس عن سباق اللقب وأرسنال، لكننا مجموعة هادئة للغاية. لست ساذجًا لدرجة أن أعتقد أن برينتفورد فريق سهل. إنهم أحد أفضل الفرق في الدوري، وتظهر ذلك نتائجهم الأخيرة. إنها نقطة مكتسبة في رحلتنا، لكننا أردنا الفوز بالمباراة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه أرسنال فريق ويجان أتلتيك في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع قبل مواجهة وولفز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
