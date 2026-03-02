Getty Images
ترجمه
قد يلجأ ميلان إلى الفيفا بعد أن تراجع كورينثيانز عن الصفقة رغم الاتفاق على 17 مليون يورو
دوريفال جونيور يرفض بيع اللاعبين في منتصف الموسم
على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت الصفقة عقبة كبيرة على مستوى الرئاسة. في حين أن الأوراق المؤسسية بدت سليمة، إلا أن هذه الخطوة أثارت خلافات داخلية داخل النادي البرازيلي. أعرب مدرب كورينثيانز دوريفال جونيور صراحة عن رغبته في الاحتفاظ باللاعب، مما أدى إلى تغيير موقف الإدارة. "لقد أعربت عن رأيي للرئيس، وهو يعرفه بالفعل. على النادي أن يقرر ما إذا كان يريد عودة فنية أم مالية فقط. بالنسبة للاعب من هذا المستوى، فإن امتلاكه هذه القيمة مع قلة عدد المباريات التي لعبها يعني أنه يستحق أكثر من ذلك بكثير في السوق. لا أريد أن أفقد أي لاعب خلال الموسم"، صرح المدرب بحزم.
- Getty Images
الوثائق القانونية وتهديد الفيفا
أصبحت الحالة أكثر تعقيدًا لأن ميلان يعتقد أنه قد توصل بالفعل إلى اتفاق ملزم. تشير التقارير إلى أن الروسونيري يمتلكون وثائق موقعة من قبل القسم القانوني في كورينثيانز، والتي يمكن تفسيرها على أنها موافقة مبدئية على الانتقال. إذا استمر النادي البرازيلي في عرقلة الانتقال، فإن النادي الإيطالي العملاق مستعد لرفع القضية إلى الفيفا للدفاع عن حقوقه.
وإذا وصلت القضية إلى غرفة تسوية المنازعات أو غرفة وضع اللاعبين التابعة للفيفا، فإن النتيجة تظل غير مؤكدة. ومن غير المرجح أن تجبر المحكمة النادي على نقل اللاعب فعليًا ضد إرادته الحالية. بدلاً من ذلك، فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا لفوز ميلان في القضية القانونية ستكون حزمة تعويضات مالية كبيرة. ومع ذلك، يظل الهدف الأساسي للروسونيري هو جلب لاعب الوسط الموهوب إلى سان سيرو لتعزيز الفريق الذي سيخوض منافسات على عدة جبهات الموسم المقبل تحت قيادة ماسيميليانو أليجري.
استراتيجية ريدبيرد وعامل أليجري
إن السعي وراء أندريه يتناسب تمامًا مع فلسفة التوظيف التي أرستها شركة RedBird المالكة للنادي. تركز الاستراتيجية على اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها لتصبح ركائز أساسية للفريق الأول، أو بيعها لتحقيق ربح كبير، تمامًا مثل النموذج الناجح الذي شوهد مع تيجاني رييندرز. ومع ذلك، فإن هذا الاستثمار المخطط له بشكل خاص بقيمة 17 مليون يورو يعكس تحولًا ملحوظًا في الإنفاق على لاعب لم يثبت نفسه بعد في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى. للمقارنة، وصل مالك ثياو مقابل أقل من 10 ملايين يورو على الرغم من خبرته في الدوري الألماني.
تخلق هذه الخطوة ديناميكية مثيرة للاهتمام مع طاقم تدريب الفريق الأول. في الأشهر الأخيرة، أعرب أليجري علنًا عن تفضيله للاعبين "المضمونين" - النجوم المعروفين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة للتنافس على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا على الفور. أندريه، على الرغم من كونه مشروعًا مثيرًا للاهتمام وذو إمكانات هائلة، إلا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضج. هناك تساؤلات حول ما إذا كان مراهق من الدوري البرازيلي يمكنه أن يحتل على الفور مكانًا أساسيًا في تشكيلة ميلان 2026-27، أم أنه مقدر له أن يكون لاعبًا بديلًا ينمو في هذا الدور بمرور الوقت.
- Getty Images Sport
استثمار محفوف بالمخاطر للروسونيري
إذا أمكن تذليل العقبات القانونية بقليل من المنطق السليم، فسيمثل أندريه رهانًا كبيرًا على المستقبل. ينقسم مشجعو ميلان حول هذه الخطوة، حيث يتوق بعضهم إلى عودة شخصيات معروفة مثل ساندرو تونالي، بينما يأمل آخرون أن يصبح أندريه "كاكا القادم". لقد لفت اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا انتباه كشافي المواهب في جميع أنحاء أوروبا، لكن تحرك ميلان القوي لإبرام الصفقة مبكرًا يظهر مدى تقديرهم لقيمته. تعتقد إدارة النادي أن الحصول على مثل هذا الموهبة قبل اندلاع حرب المزايدة أمر ضروري في السوق الحديثة.
في النهاية، تسلط هذه القصة الضوء على الصعوبات التي تواجهها الأندية الإيطالية عند محاولتها التعامل مع سوق أمريكا الجنوبية المتقلب. بدون الموارد اللامحدودة التي تمتلكها بعض الأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يجب على ميلان الاعتماد على اكتشاف المواهب في وقت مبكر والتحرك بسرعة. ومع ذلك، كما يثبت المأزق الحالي مع كورينثيانز، لا يتم التوصل إلى اتفاق نهائي إلا بعد التوقيع النهائي على الصفقة. في الوقت الحالي، لا يزال انتقال أندريه في مرحلة عدم اليقين، متأرجحًا بشكل غير مستقر بين حلم الظهور الأول في سان سيرو ومعركة طويلة في أروقة مكاتب FIFA القانونية.
إعلان