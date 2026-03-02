قد يلجأ ميلان إلى الفيفا بعد أن تراجع كورينثيانز عن الصفقة رغم الاتفاق على 17 مليون يورو

إن السعي وراء أندريه يتناسب تمامًا مع فلسفة التوظيف التي أرستها شركة RedBird المالكة للنادي. تركز الاستراتيجية على اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها لتصبح ركائز أساسية للفريق الأول، أو بيعها لتحقيق ربح كبير، تمامًا مثل النموذج الناجح الذي شوهد مع تيجاني رييندرز. ومع ذلك، فإن هذا الاستثمار المخطط له بشكل خاص بقيمة 17 مليون يورو يعكس تحولًا ملحوظًا في الإنفاق على لاعب لم يثبت نفسه بعد في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى. للمقارنة، وصل مالك ثياو مقابل أقل من 10 ملايين يورو على الرغم من خبرته في الدوري الألماني.

تخلق هذه الخطوة ديناميكية مثيرة للاهتمام مع طاقم تدريب الفريق الأول. في الأشهر الأخيرة، أعرب أليجري علنًا عن تفضيله للاعبين "المضمونين" - النجوم المعروفين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة للتنافس على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا على الفور. أندريه، على الرغم من كونه مشروعًا مثيرًا للاهتمام وذو إمكانات هائلة، إلا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضج. هناك تساؤلات حول ما إذا كان مراهق من الدوري البرازيلي يمكنه أن يحتل على الفور مكانًا أساسيًا في تشكيلة ميلان 2026-27، أم أنه مقدر له أن يكون لاعبًا بديلًا ينمو في هذا الدور بمرور الوقت.