Getty Images Sport
قد يتم تأجيل محاكمة هاري ماجواير في اليونان بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة ومحاولة الرشوة للمرة الخامسة
لماذا تم القبض على ماغواير؟
تم القبض على ماجواير وأدين بتهم الاعتداءالجسيم ومقاومة الاعتقال ومحاولات الرشوة المتكررة في عام 2020 في سيروس باليونان أثناء قضاء عطلة مع عائلته وأصدقائه. وجاءت التهم بعد مشادة مع ضباط الشرطة أدت إلى مزاعم بمحاولة الرشوة بعد أن تم اقتياد نجم مانشستر يونايتد إلى مركز الشرطة. ثم أدين ماجواير وحُكم عليه بالسجن لمدة 21 شهراً مع وقف التنفيذ. ومع ذلك، استأنف الحكم، الذي تم إلغاؤه على الفور بموجب القانون اليوناني. تم تأجيل إعادة المحاكمة الأولى في مايو 2023 لأن محاميه لم يكن متاحًا بسبب تعارض في الجدول الزمني. ثم تأخرت المحاولة الثانية بسبب إضراب المحامين في فبراير 2024. كما تم تأجيل محاكمتين أخريين، مع تحديد الموعد الأخير في 4 مارس.
- Getty Images Sport
إعادة المحاكمة قد تتأخر مرة أخرى
هناك الآن احتمال كبير بأن يتم تأجيل إعادة محاكمة ماجواير للمرة الخامسة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل. إذا حدث ذلك، فمن المحتمل ألا يتم النظر في قضية ماجواير على الإطلاق، حيث أن قانون التقادم في اليونان يسري بعد ثماني سنوات، أي في أغسطس 2028 في حالة ماجواير.
وقد نفى مدافع مانشستر يونايتد دائمًا بشدة الاتهامات الموجهة إليه. وقال لبي بي سي سبورت في عام 2020: "ليس من الجيد رؤية تقارير سيئة عن نفسك. لم يعرف أحد ما حدث في تلك الليلة. إما أن تصدق ذلك أو لا تصدقه. حتى بعد انتهاء القضية، لا تزال القصص التي تخرج من المحكمة بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وهو أمر لا يصدق. لذا، لا، سوف تظل شخصيتي وطبعي كما هما. أنا قوي عقليًا وسأتغلب على هذا. ضميري مرتاح. أعرف بالضبط ما حدث في تلك الليلة".
ماجواير يعود إلى الملاعب مع مانشستر يونايتد
لا يتعين على ماجواير حضور إعادة المحاكمة شخصيًا، حيث سيحاول فريق دفاعه تبرئة سمعته إذا تمت إعادة المحاكمة في سيروس. عاد مدافع مانشستر يونايتد مؤخرًا من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة تسع مباريات مع فريق مايكل كاريك، على الرغم من أن مستقبله في النادي لا يزال غير واضح. ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في نهاية الموسم، ولا يزال من غير المعروف أين سيلعب كرة القدم في موسم 2026-27.
تحدث عن مستقبله في بداية الموسم ولم يبدُ متعجلاً لمغادرة يونايتد، حيث قال لـ BBC Sport: "من الواضح أن لديّ فكرة في ذهني عما أريد أن أفعله وأين أريد أن أكون. لا أريد أن أعلن ذلك للجميع، لكنه نادٍ رائع للعب فيه وسيكون من الحماقة أن تريد مغادرته في أقرب وقت ممكن. لقد جاءت القيادة، مع [المدير الفني] جيسون [ويلكوكس] والمدير الفني، وأشعر أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح. منذ أن بدأت قبل ست سنوات وحتى الآن، أصبح الوضع مختلفًا تمامًا من حيث الهيكل الإداري. نحن في وضع جيد. وضع أفضل بكثير".
أدى أداء ماجواير الأخير مع مانشستر يونايتد إلى الحديث عن احتمال عودته إلى منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026. قال مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل الشهر الماضي إن المدافع "عاد إلى الصورة" بينما يستعد لإنهاء تشكيلته للبطولة.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيركز ماجواير على كرة القدم بينما ينتظر معرفة ما إذا كانت إعادة محاكمته الأخيرة ستتم أم لا. قبل ذلك الموعد، من المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز. فاز الشياطين الحمر بخمس مباريات وتعادلوا مرة واحدة تحت قيادة المدرب المؤقت كاريك، وسيهدفون إلى الحفاظ على هذا المستوى في أولد ترافورد يوم الأحد.
