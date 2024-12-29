قائمة حافلة بالمفاجآت! أفضل 15 صفقة في أوروبا 2024-25 حتى الآن

يستعرض GOAL اللاعبين الذين برزوا في أنديتهم الجديدة خلال النصف الأول من الموسم في القارة.

مع نهاية عام 2024 ومنتصف موسم كرة القدم، حان الوقت لتقييم الأحداث والتفكير، تتشكل القصص المثيرة وسباقات الألقاب المثيرة ومعارك الهبوط الشديدة في جميع أنحاء أوروبا، مع لعب وجوه قديمة وجديدة دورًا رئيسيًا في نجاحات وإخفاقات أنديتهم.

لكن عبر القارة، من هم الوافدون الصيفيون الذين كان لهم أكبر تأثير غير متوقع مع أرباب عملهم الجدد؟

جول يلقي نظرة على أفضل 15 توقيعًا في موسم 2024-25 الأوروبي حتى الآن، حيث كانت هناك العديد من المفاجآت، وتم تجديد نشاط البعض في بيئات جديدة ومن المثير للاهتمام، هناك نقص واضح في تمثيل الدوري الإنجليزي الممتاز. دعونا نبدأ...