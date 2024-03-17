قائد، واعد ومغضوب عليه .. ضحايا تقليص القائمة في الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

الاتحاد السعودي اتخذ قرارًا بتقليص قوائم أندية دوري روشن الموسم القادم

SHAHID

فاجأ الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية مؤخرًا بقرار تقليص قائمة كل نادٍ في البطولات المحلية إلى 25 لاعبًا فقط، تتضمن 10 أجانب و15 لاعبًا محليًا.

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اللوائح الحالية تمنح كل نادٍ حق قيد 30 لاعبًا في قائمته المحلية ضمنهم 8 أجانب، لكن الجديدة والتي ستطبق بدءًا من الموسم القادم ستُتيح لهم ضم 10 أجانب منهم 2 مواليد 2003 فما فوق، لكن لن يلعب منهم في أي مباراة من دوري روشن سوى 8 فقط، فيما سيكون العدد مفتوحًا في كأسي الملك والسوبر السعودي.

القرار وجد ترحيبًا كبيرًا من أندية الوسط خاصة، وكذلك من الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي بقيادة روبرتو مانشيني، لأنه سيمنح اللاعبين السعوديين تحديدًا فرصًا أكبر للتواجد على أرض الملعب بدلًا من قضاء الموسم على دكة بدلاء الأندية الكبيرة.

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أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي هي الأكثر تضررًا من القرار لأنها ستضطر للتخلي عن عدد من لاعبيها المحليين لتقليص القائمة وضم أجنبيين جدد.

نحاول اليوم التعرف على أبرز اللاعبين الذين سيدفعون ثمن هذا القرار وسيكونون بمثابة ضحاياه في أندية صندوق الاستثمار السعودي ..

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