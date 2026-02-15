Getty Images Sport
ترجمه
"قال إنها كانت غلطتي" - إيدن هازارد يتحدث بصراحة عن الخلافات "السيئة للغاية" مع جوزيه مورينيو خلال فترة لعبه مع تشيلسي
- AFP
فاز هازارد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة مورينيو
هازارد، الذي تم إدراجه في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي، انضم إلى النادي بعد فترة مورينيو الأولى في غرب لندن، لكنه عمل تحت قيادة المدرب البرتغالي بين عامي 2013 و2015. في الواقع، عاد مورينيو إلى تشيلسي لفترة ثانية في عام 2013 وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في موسم 2014-15.
كان لاعب ليل السابق مؤثرًا في الفوز باللقب بعد أن سجل 14 هدفًا وقدم تسع تمريرات حاسمة، حيث أنهى البلوز الموسم بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي. ومع ذلك، تم إعفاء مورينيو من مهامه في ديسمبر 2015، حيث كافح النادي للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
هازارد هو واحد من العديد من اللاعبين السابقين والحاليين الذين لديهم قصصهم الخاصة مع مورينيو، وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا واللاعب السابق في ريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وتوتنهام يتصادمون في كثير من الأحيان بسبب مواقفهم المتناقضة. لكن هازارد وصف إحدى هذه المواقف بأنها "لحظة سيئة للغاية" بالنسبة للبلجيكي.
"كان ذلك خطئي" يعترف هازارد
في حديثه مع صحيفة الغارديان، سُئل هازارد عن أي خلافات بارزة بشكل خاص، فرد قائلاً: "ليس لدي خلاف واحد فقط، بل العديد منها. أتذكر مرة، خلال السنة الأولى من وصول مورينيو، ذهبت إلى ليل لمشاهدة مباراة وفقدت جواز سفري في طريق العودة".
"لم يُسمح لي بالعودة إلى إنجلترا وفاتني التدريب. عدت حوالي الساعة 2 بعد الظهر. عندما انتهت الحصة، اضطررت إلى الاعتذار له. كانت لحظة سيئة جدًا بالنسبة لي".
بالنسبة لمعظم الناس، كان ذلك أمرًا لا يغتفر، لكن هازارد تابع: "في الأسبوع التالي، استبعدني من الفريق وقال إنها غلطتي، لكن بحلول نهاية الأسبوع، عدت للعب وسارت الأمور على ما يرام".
على الرغم من الخلاف، لا يزال الاحترام قائمًا بين هازارد ومورينيو. وعندما سُئل هازارد عما تعلمه من مورينيو، أجاب: "أشياء كثيرة. شغفه بكرة القدم، وطريقته في الثقة باللاعبين... كانت طريقة تدريبنا معه لا تصدق".
- Getty Images Sport
مقارنة بين الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني
كما سُئل هازارد عن الفرق بين الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، فرد قائلاً: "لكل منهما أسلوب لعب مختلف. الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر جسدية؛ لا تتوقف عن الجري أبداً.
أما الدوري الإسباني فهو أكثر تقنية. في مدريد، يمكنك إدارة المباراة، لكن في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا توجد فرصة: عليك أن تلعب بأقصى سرعة لمدة 90 دقيقة".
انتقل إلى ريال مدريد في عام 2019، لكن الإصابات حالت دون مشاركته في المباريات، فغادر النادي في صيف 2023. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أعلن اعتزاله.
كتب هازارد في بيان في أكتوبر 2023: "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب". "بعد 16 عامًا وأكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".
خلال مسيرتي، كنت محظوظًا بمقابلة مدربين ومدربين وزملاء رائعين - شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا. أود أيضًا أن أشكر الأندية التي لعبت لها: LOSC وتشيلسي وريال مدريد؛ وأشكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على اختياري للمنتخب البلجيكي.
"شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاريّ والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة. أخيرًا، شكرًا جزيلاً لكم، يا معجبيّ، الذين تابعتموني طوال هذه السنوات وشجعتموني في كل مكان لعبت فيه. حان الوقت الآن للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة. أراكم قريبًا خارج الملعب يا أصدقائي."
الأسرة ساعدت "سائق التاكسي" هازارد
قد يجد الكثيرون صعوبة في التكيف مع التغيير في نمط الحياة بعد التقاعد، لكن هازارد يؤكد أن عائلته لعبت دوراً أساسياً في ذلك. قال هازارد: "عائلتك هي التي تساعدك".
"حياتي بسيطة: أبقى في المنزل وأستمتع بالأشياء البسيطة مع زوجتي وأولادي وإخوتي. عندما تلعب، تسافر باستمرار، ولكن عندما تتوقف، يكون لديك أخيرًا وقت لهم دون ضغوط.
"حياتي الآن بسيطة للغاية. أنا أب لخمسة أطفال. في هذه اللحظة، أنا أقرب إلى سائق تاكسي منه إلى لاعب كرة قدم، ولكن لا بأس بذلك".
