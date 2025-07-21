قاعة المشاهير | دييجو أرماندو مارادونا .. إله كرة القدم الذي جعل المستحيل ممكنًا

مارادونا في قسم "قاعة المشاهير": من نابولي إلى الأرجنتين، كل المرات التي قلب فيها "بيبي دي أورو" عالم كرة القدم رأساً على عقب.

في قاعة مشاهير كرة القدم الذين تركوا بصمة في عصرهم، يوجد بالطبع من يعتبره الكثيرون، حتى اليوم وبالتالي إلى الأبد، الأفضل على الإطلاق. فهناك بالفعل ما قبل وما بعد دييجو أرماندو مارادونا في عالم كرة القدم وخارجه. موهبة فذة كانت ملحمتها عظيمة لدرجة أنها دخلت تاريخ القرن العشرين.

تحدثت عنه الكتب والأغاني والأفلام كشاهد على مروره. كان أيقونة وأسطورة واسمًا ووجهًا معروفًا في جميع أنحاء العالم، وكان بالنسبة للكثيرين - وخاصة الطبقات الشعبية التي ينتمي إليها - مرادفًا للانتقام. ما رسخه في ذاكرتنا إلى الأبد هو بعض من أكثر اللعبات التي لم يسبق لها مثيل على ملعب كرة القدم، ولكن أيضًا قدرته على تحقيق المستحيل.

لقد فاز بالفعل، وإن كان أقل بكثير من غيره من العظماء، باختياره المستضعفين وتحديه للسلطة القائمة. كما فاز مع منتخب بلاده، الأرجنتين، حيث قاد مجموعة من اللاعبين المتواضعين إلى قمة العالم وأثبت، كما لم يحدث من قبل ولن يحدث بعده، أن الفرد - حتى مع وجود زملاء متحمسون ومتفانون - يمكنه أن يكتب التاريخ حتى في رياضة جماعية.