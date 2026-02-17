ولد شيفتشينكو في الاتحاد السوفيتي، أو بشكل أكثر دقة، في دفيركيفسينا، وهي قرية أوكرانية تقع على بعد 100 كيلومتر شرق كييف. وهي مدينة ستتعرض، بعد 50 عامًا من ولادة أحد أعظم أبطالها على الإطلاق، للدمار بسبب قنابل بوتين الروسية.

كانت كييف ولا تزال تمثل الحياة بالنسبة لشيفتشينكو. بدأ يلعب الكرة في الحدائق الصغيرة بين المباني السوفياتية للنظام الشيوعي بالقرب من مدرسته، قبل أن يصقل مهارته في دينامو كييف تحت إشراف فاليري لوبانوفسكي.