قاعة المشاهير المجلد الثاني | ماركو فان باستن.. بجعة أوتريخت ذات الأجنحة الهشة

"أنا هنا، ضيف في جنازتي"

على الرغم من البنية الجسدية الضخمة التي منحته إياها الطبيعة، كان يتحرك على أرض الملعب بأناقة البجعة وخفة الفراشة، ويركض على أطراف أصابعه كراقص الباليه. لقد تعلم، خلال سنوات عديدة من تعلم كرة القدم في أياكس، مع معلمه يوهان كرويف، أن يقرأ اللعبة مسبقًا، ويسرق الوقت من المدافعين ويصل إلى الكرة قبل الجميع بتوقيت استثنائي.

كانت حركاته المراوغة، ولمساته للكرة، ومراوغاته، وتمريراته الهوائية، وتمريراته الدقيقة التي كان يستخدمها لتمكين زملائه من التسجيل، مثل قصائد ليوباردي في شورت وأحذية كرة قدم. كانت رائعة وحزينة. أهدافه البهلوانية، التي كانت تقنية بحتة أو قوية، والتي سجلها في نهاية هجمة جماعية أو من ركلة ثابتة، كانت تشبه لوحات ليوناردو على أنغام "لإليزا" لودوفاك فان بيتهوفن. لدرجة أنه حتى اليوم، عند مشاهدتها، وهو يرتدي قميص أياكس أو ميلان، أو بالأحرى القميص البرتقالي للمنتخب الهولندي، لا يمكن إلا أن نبقى مفتونين، شبه مصدومين، أمام هذا الجمال.

في قاعة مشاهير كرة القدم الأكثر شهرة على الإطلاق، لا يمكن أن يغيب ماركو فان باستن، المهاجم الأكثر رقة في كرة القدم الحديثة وأحد أقوى اللاعبين على الإطلاق. كان مثاليًا وناجحًا (فاز بـ 24 لقبًا جماعيًا في مسيرته، بالإضافة إلى 8 ألقاب شخصية كهداف، وحذاء ذهبي و3 كرات ذهبية، مثل كرويف وبلاتيني)، ومذهلًا، ومحبوبًا من جماهيره، ولكنه كان أيضًا محظوظًا، ومتألمًا، ومتشائمًا، عندما أدت مشاكل في كاحله الأيمن إلى تقاعده المبكر بعد سنوات قليلة من كونه أفضل لاعب في العالم. اليمين "الملعونة" التي ستقوده في غضون بضع سنوات من كونه الأفضل في العالم إلى التقاعد المبكر.