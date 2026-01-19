قاعة المشاهير المجلد التاسع | ميشيل بلاتيني .. ملك يوفنتوس الذي وضع فرنسا على خريطة كرة القدم

لا شك أن ميشيل بلاتيني يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور. صانع ألعاب، صانع أهداف، هداف: كان بلاتيني لاعباً كاملاً، قادراً على ترك بصمة لا تمحى على كرة القدم العالمية بين أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

كان بلاتيني اللاعب رقم 10 المثالي، حيث جسد بنسبة 100٪ جوهر ما يمثله هذا الرقم على القميص. تتألف مسيرة بلاتيني من ثلاث مراحل: الصعود والانتصارات في فرنسا مع سانت إتيان، والهيمنة في إيطاليا وأوروبا مع يوفنتوس،والنجاحات مع منتخب فرنسا، كل ذلك مع ثلاث جوائز كرة القدم الذهبية المتتالية.

كان بلاتيني لاعب وسط قادرًا على تسجيل أهداف أكثر من المهاجمين، أو إذا شئتم، مهاجمًا يتراجع إلى الخلف لتنظيم اللعب وتحديد توقيت اللعب كأكبر صانع ألعاب.