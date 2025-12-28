SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
بلال محمد

في نصف موسم فقط.. هويلاند مع نابولي يحطم سجله التهديفي مع مانشستر يونايتد

هويلاند يواصل التألق مع نابولي...

واصل راسموس هويلاند، انطلاقته الرائعة مع نابولي بتسجيله هدفين في فوز فريقه 2-0 على كريمونيسي اليوم الأحد، ليواصل فريق الجنوب، ملاحقة ميلان وإنتر على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

وكان المهاجم الدنماركي، قد غادر مانشستر يونايتد إلى نابولي، على سبيل الإعارة خلال الصيف الماضي بعد أن عانى من صعوبة التكيف مع سرعة وبدنية الدوري الإنجليزي بعد انتقاله إلى الشياطين الحمر في 2023.

Serie A

  • US Cremonese v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    هويلاند يستعيد الأمجاد

    انتقل هويلاند إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أتالانتا الإيطالي، في محاولة من النادي الإنجليزي القوي لتصحيح مشاكله في خط الهجوم. لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عانى من مشاكل في مستواه ووقت لعبه تحت قيادة إريك تين هاج وروبن أموريم في إنجلترا، ثم غادر إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال الصيف الماضي

    وقد بدأ المهاجم الدنماركي الموسم بشكل جيد في الدوري الإيطالي، حيث سجل هدفيه الخامس والسادس في الدوري هذا الموسم، في المباراة التي فاز فيها نابولي بسهولة على كريمونيسي يوم الأحد. وبذلك، سجل هويلاند عددًا من الأهداف في الدوري الإيطالي مع نابولي هذا الموسم أكثر مما سجله مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، محققًا هذا الإنجاز في 22 مباراة أقل.

    ولم يسجل أي لاعب في الدوري الإيطالي أهدافًا أكثر من هويلاند، عدا الثنائي لاوتارو مارتينيز، وكريستيان بوليسيتش، حيث سجل الثنائي الذي يلعب في ميلانو ثمانية أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم. ووجه اللاعب الدنماركي مؤخرًا انتقادات إلى ناديه الأصلي مانشستر يونايتد بعد فوز نابولي بكأس السوبر الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه.

  • كان القرار الصائب

    سجل ديفيد نيريس هدفين ضد بولونيا في المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي، ليحصد نابولي اللقب للمرة الثالثة في تاريخه. عند انتهاء المباراة، نشر هويلاند صورة له وهو يحمل الكأس مع تعليق: "هكذا يبدو القرار الصائب".

    سيصبح انتقال هويلاند إلى نابولي دائمًا مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في الصيف إذا تم استيفاء شروط معينة، بما في ذلك تأهل عملاق الجنوب الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا. في الوضع الحالي، قد يكون هذا المبلغ مستحقًا، حيث يواصل المهاجم تألقه مع فريق أنطونيو كونتي.

    وقد لفتت مستويات هويلاند تحت قيادة المدرب الإيطالي الأسطوري انتباه نجم إنتر السابق كريستيان فييري. يعتقد المهاجم الأيقوني، الذي لعب أيضًا لأتالانتا وميلان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد، أن هويلاند هو "أحد أفضل خمسة مهاجمين في العالم".

  • Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    واحد من أفضل المهاجمين في العالم

    في مقابلة مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قبل مباراة نابولي مع كريمونيسي ، تحدث المدرب البالغ من العمر 52 عامًا بشغف عن هويلاند، قائلاً: "أعتبره  أحد أفضل خمسة مهاجمين في العالم. إنه قادر على تسجيل الأهداف، لكنه يعرف أيضًا كيف يهاجم بعمق ويضعف دفاعات الخصم. لديه قدم يسرى قوية، كما أنه بارع في اللعب بالرأس ويتمتع بلياقة بدنية عالية".

    لكن فييري وصف كونتي بأنه يواجه مشكلة كبيرة يجب حلها، عندما يعود روميلو لوكاكو إلى لياقته، مضيفًا: "باختصار، لديه كل شيء. ليس من السهل أن تأخذ مكانه منه، لكن يجب القول إن لوكاكو يعرف كيف يجعل زملائه الآخرين يلعبون جيدًا أيضًا، إنهم بحاجة إلى كليهما، لكن قرار من سيلعب يعود إلى كونتي وحده: مشكلة كبيرة يجب حلها".

    لم يشارك لوكاكو مع نابولي هذا الموسم بعد، بعد أن تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة ودية قبل الموسم مع فريق أولمبياكوس اليوناني في منتصف أغسطس.

  • صراع مشتعل

    بفوز نابولي 2-0 على كريمونيسي بعد ظهر الأحد، عاد نابولي إلى فارق نقطة واحدة عن متصدر الدوري ميلان، الذي فاز 3-0 على فيرونا في وقت سابق من اليوم، حيث سجل بوليسيتش هدفًا وكريستوفر نكونكو هدفين ليحافظ الروسونيري على صدارة الترتيب.

    ومع ذلك، قد يتراجع كل من نابولي وميلان في الترتيب إذا فاز إنتر على أتالانتا في بيرجامو مساء الأحد. ويبتعد إنتر بفارق نقطتين عن غريمه ميلان وبنقطة واحدة عن نابولي في سباق محتدم على لقب الدوري الإيطالي.

