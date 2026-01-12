الرجل الذي شرب الكحول حتى الفجر ليلة المباراة واحتفل بعدها بجنون رغم الخسارة .. أيفونة بايرن ميونخ وجد دومًا سببًا للاحتفال!

ولد ماريو باسلر عام 1968 في نوشتات آن دير فاينشتراسه. ويبدو أن اسم المدينة ينسجم تمامًا مع شغفه المستقبلي، رغم أن شغفه بالنبيذ كان دائمًا في منافسة دائمة مع البيرة والمشروبات الروحية… وبالطبع أيضًا مع السجائر. وكان مدير ناديه الشبابي وحبه الأول كايزرسلاوترن، راينر جييه، قد وصفه سابقًا بأسلوبه الحياتي "غير المستقر".
عندما كان عمره 20 عامًا، انتقل باسلر إلى روت-فايس إيسن، ثم إلى هيرتا برلين. قال مدرب هيرتا، بيرند ستانجه، عنه: "حتى الرأس، مستوى عالمي… أما البقية فمستوى دوري محلي". وبلغت نجوميته ذروتها منتصف التسعينيات مع فيردر بريمن، حيث فاز بكأس ألمانيا 1994، وكان هداف الدوري عام 1995، بفضل تسجيله ثلاث ركلات ركنية مباشرة. وفي عام 1996، جاء الانتقال الحتمي إلى عملاق الكرة الألمانية، بايرن ميونخ.
ظل باسلر في ميونخ أكثر من ثلاث سنوات، ففاز مرتين بالدوري الألماني مرة واحدة بكأس ألمانيا، لكن الأهم أنه أصبح أحد وجوه فريق FC Hollywood الأسطوري، ذلك التجمع من اللاعبين الموهوبين، لكن المتناقضين والمتمركزين حول أنفسهم: لوتار ماتيوس، محمد شول، ستيفان إيفنبرج، أوليفر كان، وغيرهم.
بينما كان باسلر يسجل الأهداف الخيالية على أرض الملعب، كانت مغامراته خارج الملعب لا تقل إثارة. زيارة ديسكو رغم الإجازة المرضية هنا، شجار هناك. حتى أن أولي هونيس استعان بالمحققين لمراقبته، وفرض عليه مرارًا غرامات مالية كبيرة. لكن سوبر ماريو كان بلا توقف؛ عاش حياته على طريقته ولم يسمح لأحد بالتدخل.
وبعد أشهر قليلة من دراما (أو انتصار) دوري أبطال أوروبا، قرر بايرن أن يكفي هذا. ففي فترة إعادة التأهيل بعد إصابة، تورّط باسلر مع حارس الاحتياط سفن شوير في شجار متأخر مساءً في مطعم بيتزا بمقاطعة ريجنسبورج. نتيجة لذلك، عُلّق عن اللعب وعاد إلى كايزرسلاوترن. وقال هونيس لاحقًا بنبرة حنين: "كان بإمكانه أن يصبح أسطورة هنا".