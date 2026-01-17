الموت يطارده والهبوط ينتظره .. الظلام يعود لمطاردة فيورنتينا

يأتي رحيل رئيس النادي عقب صراع طويل مع المرض في الأسابيع الأخيرة ليضع إدارة النادي في وضعية حرجة، في ظل التراجع الكبير الذي يعيشه أحد كبار الكرة الإيطالية هذا الموسم.

كوميسو الذي استحوذ على النادي في 2019 أعاد بناء الفريق من جديد، إذ استثمر فيه بشكل ذكي، وركز على البنية التحتية، فعمل على مشروع "فيولا بارك" من أجل تجديد دماء ملعبه "أرتيميو فرانكي" وتحويله لملعب عصري وتزويده بالمنشآت الرياضية التي تخدم جميع فرق النادي، ولا يزال العمل مستمرًا ومن يتابع مباريات الفريق سيلاحظ عدم اكتمال عملية تجديد "كورفا فيسولي" الخاصة بأولتراس النادي بعد.

كوميسو استلم فريقًا يصارع الهبوط وحوله لعنصر دائم التواجد في أوروبا، ومعه لعب نهائيين بدوري المؤتمر ونافس دومًا على مقاعد التأهل القاري مع كبار إيطاليا كل موسم، ولكن سلسلة من القرارات الخاطئة الصيف الماضي بدأت برحيل رافائيلي بالادينو عن تدريب الفريق ثم سوق انتقالات غير ناجح وفشل تجربة ستيفانو بيولي.