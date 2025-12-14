GOAL ONLY SALAH GFXGoal AR
فيورنتينا يحتضر | صرخة استغاثة من أرتيميو فرانكي.. صلاح والحرس القديم أو الهبوط للجحيم!

جحيم فلورنسا.. هل يمحو "الفرعون" عار الـ 15 مباراة صفرية؟

لم تكن الهزيمة الأخيرة أمام فيرونا مجرد تعثر عابر في مسيرة فيورنتينا هذا الموسم، بل كانت بمثابة الإعلان الرسمي عن دخول النادي العريق في حالة موت سريري.

صافرات الاستهجان التي دوت في المدرجات لم تكن موجهة للأداء الفني المتواضع فحسب، بل كانت صرخة رعب حقيقية من جمهور يرى فريقه ينهار ببطء وثبات نحو هاوية الدرجة الثانية. 

الوضع في مدينة فلورنسا تجاوز مرحلة القلق ليصل إلى مرحلة الذعر، فالنادي الذي اعتاد مصارعة الكبار بات اليوم فريسة سهلة للجميع، يقبع في قاع الترتيب بلا هوية، وبلا روح، وبلا أي مؤشرات للحياة.

    لعنة الـ 15 مباراة.. التاريخ الأسود يعود للحياة

    لغة الأرقام لا تعرف المجاملة، وما نشرته شبكة الإحصائيات العالمية "أوبتا" كان بمثابة سكين في قلوب عشاق القميص البنفسجي. 

    الفريق فشل في تحقيق أي انتصار لمدة 15 مباراة متتالية في موسم واحد بالدوري الإيطالي (تعادل في 6 وخسر 9)، وهو رقم كارثي لم يحدث في تاريخ النادي الطويل إلا مرتين فقط سابقاً: الأولى في حقبة الثلاثينيات (1937-1938)، والثانية في مطلع السبعينيات (1970-1971).

    نحن هنا لا نتحدث عن أزمة نتائج مؤقتة، بل عن انهيار شامل للمنظومة، العنوان الذي وضعته شبكة الإحصائيات كان كلمة واحدة: "الظلام". 

    وهذا هو التوصيف الأدق للحالة؛ دفاع مستباح، هجوم عقيم، وفريق يدخل المباريات مهزوماً نفسياً قبل أن يطلق الحكم صافرته، ليعيد للأذهان كوابيس مواسم الهبوط التي ظن الجميع أنها ولت بلا رجعة.

  • استدعاء الحرس القديم.. الحل في "أبناء النادي"

    وسط هذا التخبط، يدرك الجميع أن الحلول الفنية وحدها لن تكفي، فيورنتينا يحتاج إلى الروح والشخصية القيادية في غرفة الملابس، والحل الأسرع يكمن في استعادة من يعرفون قيمة الشعار.

    أول الأسماء هو جياكومو بونافينتورا، القائد المخضرم الذي لا يزال – ويا للعجب – لاعباً حراً بلا نادٍ حتى اللحظة.

     بونافينتورا هو القطعة المفقودة في وسط الملعب، القائد الذي يمكنه ضبط الإيقاع وتوجيه اللاعبين الشباب المذعورين، التعاقد معه لا يحتاج لمفاوضات مع أندية، بل لقرار إداري فوري يعيده لبيته.

    وإلى جانبه، يبرز اسم جيوفاني سيميوني، المعار حالياً من نابولي لنادي تورينو، رغم صعوبة موقفه وتذبذب مستواه، إلا أنه يمتلك الغريزة القتالية التي يفتقدها مهاجمو الفريق الحاليين. 

    استعادته في يناير قد تكون معقدة لكنها ضرورية لضمان وجود مهاجم يقاتل على كل كرة، أما الحلم الأصعب فيتمثل في نيكولا ميلينكوفيتش، الصخرة الدفاعية المتألقة مع نوتنجهام فورست الإنجليزي. ورغم أن عودته تبدو شبه مستحيلة لكونه أساسياً هناك، إلا أن مجرد طرح اسمه يعكس مدى حاجة الدفاع لقائد حقيقي، وإن تعذرت عودته، وجب البحث عن بديل يمتلك نفس المواصفات القيادية، لأن الدفاع الحالي لا يصلح للمنافسة في أي مستوى.

    هدية السماء.. "الفرعون" المصري يطرق الأبواب

    وسط هذا الركام، يلمع بصيص أمل قد يقلب الموازين رأساً على عقب، هناك توترًا كبيرًا في العلاقة بين النجم المصري محمد صلاح ومدربه في ليفربول أرني سلوت، مما يجعل رحيله في يناير أمراً وارداً بشدة.

    هنا يظهر سيناريو الإنقاذ الكبير، عودة صلاح إلى فيورنتينا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قبل خطوته الكبرى المتوقعة نحو الدوري السعودي في الصيف، يبدو خيارًا مثاليًا ينقذ الفيولا ويبقي النجم المصري في مستويات تنافسية كبيرة قبل كأس العالم بدلًا من دكة ليفربول. 

    صلاح لا يحتاج لوقت للتأقلم، فهو يعرف المدينة جيداً، والجماهير هناك أحبته حقًا في وقت تواجده، حتى لو جاء رحيله بشكل غير مثالي، لكن انقاذه لهم كفيل بإنهاء أي مشاعر سلبية موجودة تجاهه.

    صلاح لم ينس دور فيورنتينا في إحياء مسيرته بعد تجربة تشيلسي المريرة ووجود نجم بحجمه لن يحل العقم الهجومي فحسب، بل سيعيد الهيبة المفقودة للفريق بأكمله، وسيجعل المنافسين يفكرون ألف مرة قبل الهجوم على فيورنتينا. 

    إنها الصفقة التي قد تحول موسم الكارثة إلى موسم أسطوري، وتعيد رسم البسمة على وجوه الجماهير التي فقدت الثقة في كل شيء.

  • بيت القصيد: إما المغامرة الكبرى أو الوداع الأخير

    الخلاصة واضحة ولا تقبل القسمة على اثنين: فيورنتينا في حاجة ماسة لعملية جراحية عاجلة في ميركاتو الشتاء، وليس مجرد مسكنات، الاعتماد على المجموعة الحالية يعني الهبوط المؤكد.

    بيت القصيد يكمن في الجمع بين الشخصية القيادية للحرس القديم مثل بونافينتورا والقدرة الفنية الخارقة للنجم العالمي محمد صلاح.

    هذه التوليفة وإن كانت حالمة إلى حد كبير إلا أنها هي الوحيدة القادرة على انتشال الفريق من القاع. 

    الإدارة مطالبة بالتحرك بجرأة وشجاعة لجمع هذا الشتات؛ لأن البديل هو الاستسلام للواقع المرير، ومشاهدة هذا الصرح العظيم وهو ينهار ليسقط في غياهب النسيان بالدرجة الثانية، والفرصة لا تزال قائمة، لكن نافذة الأمل تضيق يوماً بعد يوم.

