"اللاعبون تلقوا تهديدات من الجماهير"! .. فيورنتينا يتخذ إجراءات أمنية عاجلة

أزمة كبيرة تشتعل داخل نادي فيورنتينا في الفترة الحالية..

اضطر نادي فيورنتينا الإيطالي، إلى اتخاذ تدابير أمنية عاجلة، مع إشراك السلطات المحلية؛ بعد أن تلقى اللاعبين والموظفين وعائلاتهم، تهديدات من بعض مشجعيهم. 

هذه الأزمة المُقلقة؛ اندلعت في أعقاب الهزيمة الأخيرة لفريق فيورنتينا الأول لكرة القدم، والتي تركته في ذيل ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    فيورنتينا يشدد الإجراءات الأمنية بعد تهديدات من المشجعين

    أثارت هزيمة فيورنتينا (1-3) أمام فريق ساسولو الأول لكرة القدم، في الجولة 14 من مسابقة الدوري الإيطالي، واحدة من أكبر الأزمات في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ خاصة بعد أن تجمد الفيولا في "المركز العشرين - الأخير"، بستة نقاط فقط.

    وبعد ساعاتٍ قليلة من هذه الهزيمة؛ قام العديد من اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني لفريق فيورنتينا الأول لكرة القدم، بالإبلاغ عن تلقيهم تهديدات؛ ما أدى إلى تصاعد المخاوف داخل النادي، واتخاذ المسؤولون لإجراءات أمنية عاجلة.

    ومع تعرض الفريق لأسوأ بداية له في تاريخ الدوري الإيطالي، تجاوز الغضب المتزايد من بعض المشجعين الحدود المُقلقة؛ مما دفع فيورنتينا إلى التدخل بسرعة.

    استجاب النادي بتشديد إجراءات الأمن والاتصال بالسلطات المحلية؛ لضمان حماية اللاعبين وعائلاتهم. 

    كما تواصل فيورنتينا مُباشرة مع جميع الأفراد المتضررين؛ لضمان حصولهم على الدعم الفوري، بينما بدأت التحقيقات في التهديدات التي تم توجيهها. 

    ويُعكس هذا الحادث الضغط الشديد الذي يحيط بالفريق، وسط أزمة متصاعدة على أرضية الملعب؛ والتي تطورت الآن إلى حالة طوارئ مؤسسية، أوسع نطاقًا.

    فيورنتينا يصدر بيانًا حاسمًا يدين فيه سلوك المشجعين

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. نادي فيورنتينا الإيطالي أصدر بيانًا رسميًا؛ وذلك بعد التهديدات التي تلقاها اللاعبين وأفراد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة ضد ساسولو في الجولة 14 من مسابقة الدوري المحلي.

    وأعرب فيورنتينا في بيانه، عن تضامنه الكامل مع اللاعبين وعائلاتهم؛ بعد التهديدات غير المقبولة والمخزية، التي تلقوها في الساعات التي أعقبت الهزيمة ضد ساسولو.

    وقال النادي الإيطالي: "هذا النوع من السلوك لا مكان له في كرة القدم، ولا في أي جزء من مجتمعنا".

    وأضاف فيورنتينا: "اتصل النادي على الفور بأعضائه والسلطات المختصة؛ لضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والموظفين وأحبائهم".

    وقدّم نادي فيورنتينا شكره للعديد من المشجعين، الذين أعربوا بالفعل عن حبهم ودعمهم بعد هذه الأحداث المؤسفة؛ مؤكدًا مجددًا على أنه لن يكون هُناك مكان للترهيب أو الكراهية، أو العنف.

    واختتم فيورنتينا بيانه؛ بعد هذه الأحداث المؤسفة، بالقول: "التزامنا بحماية لاعبينا وعائلاتهم يظل مطلقًا".

    مشاكل فيورنتينا في الموسم الرياضي الحالي بالتفصيل

    تأتي هذه الأزمة في موسم كارثي تاريخي لنادي فيورنتينا الإيطالي، الذي يحتل "المركز العشرين - الأخير" في مسابقة الدوري الإيطالي؛ حيث يظل الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز، في الجولات الـ14 الأولى من عمر المسابقة.

    وكان هذا الانهيار مفاجئًا ودراميًا؛ خاصة بعد احتلال فيورنتينا "المركز السادس"، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ونتيجة هذا الانهيار.. تم إقالة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، من القيادة الفنية لفريق فيورنتينا الأول لكرة القدم، في أوائل نوفمبر الماضي؛ وذلك بعد أربع تعادلات وست هزائم.

    لكن.. خليفة بيولي على رأس القيادة الفنية لفيورنتينا وهو باولو فانولي؛ عانى أيضًا وبشكلٍ ملحوظ، دون التمكن من إحداث أي تحول ملموس.

    وامتدت الاضطرابات إلى ما وراء الملعب؛ حيث استقال المدير الرياضي دانييلي برادي، بعد فترة وجيزة من إقالة بيولي.

    وترك رحيل برادي، فراغًا في الإدارة الرياضية بالنادي؛ وذلك في وقتٍ يحتاج فيه فيورنتينا بشدة، إلى الاستقرار. 

    وفشل اللاعبون الذين تم التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الماضي، مثل إدين دجيكو وروبرتو بيكولي، في إحداث التأثير المرجو؛ بينما انتقد فانولي عقلية فريقه، مدعيًا أنهم "لا يعملون من أجل بعضهم البعض".

    فيورنتينا يحول تركيزه نحو مسابقة الدوري الأوروبي الآن

    يواجه نادي فيورنتينا الآن مهمة معقدة، تتمثّل في حماية لاعبيه؛ بينما يحاول إنقاذ موسمه الذي ينزلق بسرعة، نحو الكارثة. 

    وستظل الإجراءات الأمنية المشددة سارية، بينما تحقق السلطات في التهديدات؛ وذلك وسط تخطيط فيورنتينا لدعم الأفراد المتضررين، مع تعزيز موقفه الصارم تجاه العنف.

    وينصب التركيز الفوري الآن على مباراة الدوري الأوروبي، مساء يوم الخميس القادم، ضد دينامو كييف الأوكراني؛ حيث يمكن أن تساعد النتيجة الإيجابية لفيورنتينا - إذا حدثت -، في تخفيف التوتر. 

    ثم ستتجه الأنظار إلى مباراة الدوري الإيطالي الحاسمة، يوم الأحد القادم، ضد فريق هيلاس فيرونا الأول لكرة القدم؛ وهي مواجهة يُمكن أن تحدد مسار فيورنتينا، مع اقتراب العام الجديد.

