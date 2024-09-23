للتخلص من أزمات فينيسيوس ومبابي.. هالاند الحل لمشاكل ريال مدريد!

النجم النرويجي قد يكون الحل الأمثل!

شهدت بداية الموسم مشاكل واضحة بالنسبة لريال مدريد في الثلث الهجومي، في ظل تعثر الفريق مرتين في الدوري الإسباني وفوزه بشق الأنفس في مرات أخرى.

كانت واحدة من أبرز مشاكل ريال مدريد في الهجوم تخص عدم وجود تفاهم واضح بين العناصر الحالية بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

ظهرت تلك المشكلة بشكل واضح خلال المباريات الأولى لريال مدريد، حيث كان هناك سوء توازن واضح في ملعب النادي الملكي.

ومع وجود جود بيلينجهام بدت الأمور أكثر سوءًا، ورأينا الرباعي المذكور يميل بشكل واضح نحو اليمين مع فراغ كبير في الجانب الأيسر من الملعب.

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