الأمر يرتبط بجوارديولا .. مانشستر سيتي يوجه طلبًا خاصًا إلى فينيسيوس

بيب جوارديولا أيضًا لديه عقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2027. وإذا لم يجدد عقده - وهو أمر ممكن تمامًا - فإن نادي الدوري الإنجليزي الممتاز سيحاول جلب فينيسيوس إلى مانشستر، وفقًا للتقرير.

فالبرازيلي، الذي كان في دائرة الضوء مؤخرًا بسبب فضيحة العنصرية ضد بنفيكا، لا يتناسب مع نظام لعب جوارديولا. ويفضل الكتالوني زميل فينيسيوس في الفريق رودريجو. في بداية الموسم، كانت هناك تقارير عن اهتمام مانشستر سيتي بروديجو، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وتنتشر منذ بعض الوقت شائعات حول احتمال رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد. في السنوات الماضية، ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عدة مرات بانتقال مربح إلى الدوري السعودي للمحترفين.

يُقال إن أندية إنجليزية كبرى وباريس سان جيرمان تراقب وضعه عن كثب. بالنسبة لريال مدريد، فإن رحيله بدون مقابل في صيف 2027 سيكون أسوأ سيناريو ممكن، وهو ما يريد النادي الملكي تجنبه بأي ثمن.