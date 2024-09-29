فينيسيوس في ديربي مدريد | حاسم رغم تراجع أرقامه .. لا تأمن لدغاته ولو حاصرته بكل اللاعبين!

ماذا قدم فينيسيوس في تعادل الريال مع أتلتيكو مدريد؟

ديربي محفوف بالمخاطر، كاد ريال مدريد أن ينهيه بالفوز، قبل أن يقتنص أتلتيكو مدريد هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ظهر فيه فينيسيوس برداء "الرجل الحاسم"، رغم الحصار المحكم عليه من قِبل اللاعبين، وصافرات الاستهجان التي حاصرته من الجماهير.

الفتى الذي ينتظر إعلان فوزه بالكرة الذهبية، في أكتوبر المُقبل، كان يتوغل ويسقط، ثم يحاول الاختراق فيتم دفعه، قبل أن يقتنص اللحظة المناسبة، التي صنع فيها كرة الهدف للملكي، ليوجه ردًا جديدًا على كل من يشكك في أحقيته بـ(البالون دور).

تعادل كان برشلونة أكثر المستفيدين منه، بعدما حافظ الفريق الكتالوني على صدارة الليجا، برصيد 21 نقطة من ثماني جولات، فيما جاء ريال مدريد في الوصافة بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، الذي يحل ثالثًا في الترتيب.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول أداء فينيسيوس في ديربي مدريد..