فينيسيوس جونيور يعتذر علنًا عن واقعة الكلاسيكو.. ويزيد التكهنات حول علاقته المتوترة بألونسو!

والجدير بالذكر أن هناك شخصًا واحدًا يبدو أن فينيسيوس نسي ذكره في بيان اعتذاره، وهو المدرب ألونسو. فقد تحمل الإسباني غضب لاعبيه مساء الأحد، بينما كانت المباراة لا تزال مستمرة أمامه. وبتجاهله، فإن نجم البرازيل لن يؤدي إلا إلى زيادة التكهنات بأن علاقتهما متصدعة، وأن أحدهما أو كلاهما قد يغادر النادي.

سارع المشجعون إلى ملاحظة غياب ألونسو عن الاعتذار. على X (تويتر سابقًا) قال @cruelkroos: "وأين الاعتذار للمدرب؟ لأنه أول من تستحق الاعتذار منه".

اختار@maarcoloopez93 دعم اللاعب على المدرب، مضيفًا: "لا تعتذر أبدًا عن وجود مدرب غير كفء. هذا ليس ذنبك".

وكان@MrGafan على نفس المنوال، حيث نشر: "شرف كبير يا فيني. التغيير كان مثيرًا للخوف وربما كانت رد فعلك غير متناسب، لكن الاعتذار لا يمكن أن يصدر إلا عن أولئك الذين يشعرون حقًا بالأمور. لا أحد يشك في مدريديتك. استمر على هذا المنوال".

لكن @Petrelli86 ذا العين الثاقبة كان آخر من لاحظ غياب اسم ألونسو، واتخذ موقفًا داعمًا لكليهما. قال: "نحن نحبك يا فيني. ستفوز بالكرة الذهبية مع تشابي، الذي لم تذكره بالمناسبة"، أخيرًا، قال @ahosani65: "ماذا عن المدرب؟ ألا يستحق اعتذارًا أيضًا؟!!"