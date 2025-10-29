Vinicius JuniorGetty
أحمد مجدي

فينيسيوس جونيور يعتذر علنًا عن واقعة الكلاسيكو.. ويزيد التكهنات حول علاقته المتوترة بألونسو!

نجم ريال مدريد يعتذر بشكل علني

أصدر فينيسيوس جونيور اعتذارًا علنيًا لريال مدريد عن رد فعله بعد استبداله في المباراة التي فاز فيها الفريق 2-1 على برشلونة في نهاية الأسبوع. 

تم استبدال نجم الفريق الأبيض قبل خمسة عشر دقيقة من نهاية مباراة الكلاسيكو، مما أثار رد فعل غاضبًا من البرازيلي، تضمن تبادلًا حادًا للكلمات مع المدرب تشابي ألونسو. وقد أعرب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن اعتذاره عن هذا الموقف، لكنه لم يذكر مدربه.

  • اعتذار فينيسيوس جونيور

    استحوذ جناح ريال مدريد على عناوين الصحف خلال الفوز الكبير على منافسه على اللقب برشلونة بسبب رد فعله على استبداله قبل نهاية المباراة في سانتياجو برنابيو، توجه فينيسيوس مباشرة إلى النفق قبل أن يعود إلى مقاعد البدلاء قبل نهاية المباراة، ولكن ليس قبل أن يتبادل بعض الكلمات الحادة مع ألونسو، الذي كان وجهه جامدًا خلال تلك اللحظة.

    الآن، في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح فينيسيوس الموقف واعتذر، وقال: "اليوم أريد أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي عندما تم استبدالي في الكلاسيكو. كما فعلت شخصيًا خلال تدريب اليوم، أريد أيضًا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق والنادي والرئيس. أحيانًا تغلبني العاطفة لأنني أريد دائمًا الفوز ومساعدة فريقي. تنبع شخصيتي التنافسية من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله. أعدكم بأن أواصل الكفاح في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".

    • إعلان

  • ألونسو لم يرد في البيان!

    والجدير بالذكر أن هناك شخصًا واحدًا يبدو أن فينيسيوس نسي ذكره في بيان اعتذاره، وهو المدرب ألونسو. فقد تحمل الإسباني غضب لاعبيه مساء الأحد، بينما كانت المباراة لا تزال مستمرة أمامه. وبتجاهله، فإن نجم البرازيل لن يؤدي إلا إلى زيادة التكهنات بأن علاقتهما متصدعة، وأن أحدهما أو كلاهما قد يغادر النادي.

    سارع المشجعون إلى ملاحظة غياب ألونسو عن الاعتذار. على X (تويتر سابقًا) قال @cruelkroos: "وأين الاعتذار للمدرب؟ لأنه أول من تستحق الاعتذار منه".

    اختار@maarcoloopez93 دعم اللاعب على المدرب، مضيفًا: "لا تعتذر أبدًا عن وجود مدرب غير كفء. هذا ليس ذنبك".

    وكان@MrGafan على نفس المنوال، حيث نشر: "شرف كبير يا فيني. التغيير كان مثيرًا للخوف وربما كانت رد فعلك غير متناسب، لكن الاعتذار لا يمكن أن يصدر إلا عن أولئك الذين يشعرون حقًا بالأمور. لا أحد يشك في مدريديتك. استمر على هذا المنوال".

    لكن @Petrelli86 ذا العين الثاقبة كان آخر من لاحظ غياب اسم ألونسو، واتخذ موقفًا داعمًا لكليهما. قال: "نحن نحبك يا فيني. ستفوز بالكرة الذهبية مع تشابي، الذي لم تذكره بالمناسبة"، أخيرًا، قال @ahosani65: "ماذا عن المدرب؟ ألا يستحق اعتذارًا أيضًا؟!!"

  • Vinicius Xabi AlonsoGetty Images

    قوة شخصية؟

    كان اعتذار فينيسيوس هو الثاني في غضون يومين بعد أن حاول اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تفسير الشجار الجماعي الذي اندلع بين اللاعبين خلال الديربي. 

    في تلك المرة، كان يعتذر نيابة عن ريال مدريد ككل عن أي مشجعين صغار شهدوا المشاهد المثيرة للاستياء، لكن في هذا المنشور، كان بطل الفريق الأبيض يرفع يديه اعترافًا بخطئه. 

    إن اعتذاره على الرغم من الهجمات المستمرة عليه سواء أثناء المباريات أو خارج الملعب هو دليل على قوة شخصيته، ومع ذلك، لا يزال هذا لا يبدد الشائعات حول توتر علاقته مع ألونسو، الذي يقود فريقه حاليًا إلى صدارة الدوري الإسباني.

  • ماذا بعد؟

    سيتعين على فينيسيوس جونيور وتشابي ألونسو تسوية خلافاتهما إذا أرادا التنافس على الألقاب المحلية والأوروبية هذا الموسم. 

    ويحتل الفريق صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن برشلونة بعد فوزه يوم الأحد، كما أنه في وضع قوي للتنافس على لقب دوري أبطال أوروبا. 

    والمباراة التالية ستكون على أرضه أمام فالنسيا يوم السبت، حيث سيتمكن المشجعون من الاطلاع على أحدث المستجدات في العلاقة بين اللاعب والمدرب.

الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد