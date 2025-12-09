فينيسيوس ضد هالاند .. البرازيل تكشف عن خطتها لخوض ودية أمام النرويج قبل كأس العالم

وفقًا للمعلق الرياضي النرويجي أرنه شي، فإن أبطال العالم خمس مرات معجبون بأداء النرويج في تصفيات كأس العالم، حيث حققوا التأهل المباشر رغم تواجدهم في نفس المجموعة مع إيطاليا وإسرائيل، كما أن النرويج هي الفريق الوطني الوحيد الذي لم يتغلب عليه السيلساو.

وقال شي في حديثه لـVG: "إنه لأمر رائع. لا يوجد شيء يبدو أفضل من وجود البرازيل في أوليفال كاختبار أخير قبل كأس العالم. النرويج هي الأمة الوحيدة التي واجهتها البرازيل ولم يهزموها".

وأضاف: "بالمجموع، لعبت النرويج مع البرازيل أربع مرات. جاءت أول مباراة بين المنتخبين في مباراة ودية عام 1988، والتي انتهت بالتعادل 1-1. في عام 1997، فازت النرويج 4-2 في ملعب أوليفال، وذلك قبل عام من التقاء الفرق مرة أخرى في كأس العالم 1998. وكما هو معروف، فازت النرويج 2-1.

وختم: "للبرازيل قادة متفائلون، وقد شاهدوا ما حققته النرويج. يريدون اختبار أنفسهم ضد أفضل الفرق، وسيحصلون على تلك المواجهة ضد النرويج. هذا هو الحال مع النتائج التي حققتها النرويج مؤخرًا. إنهم يسجلون الكثير من الأهداف، ويكاد لا يتلقون".

