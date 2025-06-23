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أحمد فرهود

من أمنيات فينيسيوس السعودي إلى التهديدات الخطيرة في ملف سعود عبدالحميد! .. لا تقتلوا حلم الاحتراف الأوروبي رغم الفشل

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ملف احتراف اللاعبين السعوديين شهد جدلًا خطيرًا..

على مدار سنواتٍ عديدة.. طالب الكثيرون بضرورة "احتراف" اللاعبين السعوديين في القارة الأوروبية؛ من أجل خدمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وإعادته إلى مكانته الطبيعية.

هذه المطالب لم تجد من يُنفذها على أرض الواقع؛ وذلك بسبب رفض الأندية السعودية التخلي عن نجومها من ناحية، وخوف اللاعبين أنفسهم من صعوبة التأقلم خارج المملكة من جانب آخر.

لكن في العامين الأخيرين.. بدأت المملكة في تطبيق تجربة "احتراف" اللاعبين السعوديين بالفعل، والتي شملت العديد من الأسماء؛ سواء المعروفة، أو تلك التي لا يتم تسليط الضوء عليها كثيرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالرغم من ذلك.. لم تخلُ تجربة "احتراف" اللاعبين السعوديين في أوروبا، من التحديات والتشكيك؛ حيث يرى الكثيرون أنها أثبتت فشلها، بينما يشدد قطاع آخر على ضرورة استمرارها.

وما بين وجهتي النظر؛ تسلط النسخة العربية من موقع "جول"، الضوء على تجربة احتراف عدد من اللاعبين السعوديين في القارة الأوروبية؛ والتي أثبتت عدم نجاحها بالشكل المرغوب فيه بالفعل، ولكنها يجب أن تحظى بفرصة جديدة أيضًا..