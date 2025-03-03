"كشف عن خطته بعد إغراءات السعودية!" .. فينيسيوس جونيور يرد رسميًا على الانتقال إلى الهلال أو الأهلي

فينيسيوس جونيور "الحلم الأكبر" للسعوديين..

رد النجم فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على اهتمام المملكة العربية السعودية بـ"التعاقد معه"، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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المملكة العربية السعودية وضعت فينيسيوس على رأس أولويتها، في الميركاتو الصيفي القادم؛ حيث قيل إنها على استعداد لدفع مبلغ مالي يتراوح بين 300 إلى 400 مليون يورو؛ لحسم الصفقة بشكل رسمي.

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وحسب نفس التقارير العالمية.. تعمل المملكة على انضمام النجم البرازيلي إلى الأهلي أو عملاق الرياض الهلال؛ إذا وافق على القدوم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.