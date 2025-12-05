بعد "عناق" سان ماميس .. "تصرف" تشابي ألونسو وراء إنهاء الخلافات مع فينيسيوس!

Xabi Alonso Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty
محمود خالد

الأزمة بدأت في كلاسيكو برشلونة .. وانتهت في سان ماميس

يمكن لجماهير ريال مدريد، أن تتنفس الصعداء، بعد إزالة أجواء الخلافات بين المدير الفني تشابي ألونسو، ونجم الفريق، فينيسيوس جونيور، والتي أثارت الشكوك حول مدى سيطرة الإسباني على غرفة ملابس الميرينجي.

حرص فينيسيوس على "عناق" تشابي ألونسو، أثناء تبديله في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو، في سان ماميس، أعطت مؤشرًا حول انتهاء الأزمة بين المدرب واللاعب، والتي انطلقت شرارتها في كلاسيكو برشلونة.

  • Xabi ViniciusGetty Images

    بداية الأزمة

    وكانت بوادر الأزمة التي أثارت جدلًا كبيرًا، في تصرف فينيسيوس جونيور الذي كان يتمتم ببعض الكلمات الغاضبة، عندما قرر تشابي ألونسو، استبداله في الدقيقة 72، من مباراة الكلاسيكو التي حقق فيها فوزًا ضد برشلونة بنتيجة (2-1)، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

    وقرر ألونسو سحب فينيسيوس، وإشراك رودريجو بدلًا منه، لتظهر علامات الغضب العارم على فينيسيوس، الذي توجه مباشرة نحو الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، اعتراضًا على قرار ألونسو، والذي أطلق بدوره تصريحات حملت طابع الوعيد، في المؤتمر الصحفي بعد الكلاسيكو، حيث قال "سنتحدث بشأن هذا الأمر لاحقًا، ولكن يجب ألا نغفل عن الأهم، إن (فيني) ساهم كثيرًا، والفوز كان مستحقًا".

    ورغم إصدار فينيسيوس بيانًا اعتذر فيه لجماهير الريال، عما حدث في مباراة برشلونة، إلا أن عدم ذكر ألونسو في البيان، وكذلك تصرف فينيسيوس في مباراة رايو فاييكانو، الذي رصدته عدسة المباراة، أثناء قرار المدرب بإشراك لاعبه إيدير ميليتاو بدلًا من دين هاوسن، وهو يقول "يا إلهي، يبدو أننا لا نريد الفوز اليوم"، قد أكدت وجود خلاف بين الطرفين.

  • Xabi Alonco ViniciusGetty Images

    العناق ينهي الخلاف

    وكأن فينيسيوس قرر الإعلان للجميع عن انتهاء الخلاف بينه وبين تشابي ألونسو، حينما ظهر وهو يصافح ويعانق تشابي ألونسو، خلال مباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، وكذلك غادر مباراة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، وهو يعانق مدربه.

    وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة "آس" الإسبانية، عن الدور الذي قام به المدرب تشابي ألونسو، والذي أدخل السعادة على فينيسيوس، وساهم في استعادة نجمه بعد فترة من الخفوت، حيث بات البرازيلي وكأنه يعيد اكتشاف ابتسامته في المباريات الثلاث الأخيرة.

    تشابي ألونسو قرر منح فينيسيوس دورًا جديدًا في الملعب، ليصير مهاجمًا بجوار كيليان مبابي، هدّاف الميرينجي، حيث يبدأ (فيني) كما يفضل في الجناح الأيسر، إلا أنه ينطلق لمكان أبعد داخل الميدان.

    مع ألونسو، بات نجم فلامنجو السابق، أكثر حرية، مع إعطائه أدوارًا دفاعية أقل، لتظهر فعاليته الهجومية بشكل واضح، في ظل ثنائيته الرائعة مع كيليان مبابي.

    في مواجهة أولمبياكوس بالتشامبيونزليج، دفع ألونسو بثلاثي وسط "تشواميني وفالفيردي وكامافينجا"، وتمتع فينيسيوس ومبابي بالمساحات الواسعة التي أتيحت لهم، فتمكن (فيني) من صناعة تمريرتين حاسمتين ضمن رباعية كيليان في المباراة.

    وعاد فينيسيوس لنسخة الماضية "المتألقة" في مباراة جيرونا، رغم التعادل، حيث تفوق في تسديداته الـ"7"، على مبابي صاحب الـ"5" تسديدات.

    وفي ظل اتجاه ألونسو لخطة "4-4-2" في مباراة أتلتيك بيلباو، تمكن فينيسيوس من تسديد 4 كرات، مثل مبابي، ولم يفتقر إلا إلى إحراز هدف لإكمال ليلته الرائعة.

  • ViniciusGetty Images

    هل يجدد البرازيلي عقده؟

    ورغم الأنباء المتواردة مؤخرًا، حول تصريح أحد مسؤولي وكالة Roc Nation Sports، المختصة بأعمال عدد من نجوم الكرة العالمية، على رأسهم فينيسيوس، بتوجه ممثلين عن الوكالة إلى الرياض، في فبراير المقبل، للتحدث مع الأندية السعودية المهتمة بالحصول على خدمات موكليهم، والتعرض على عروضهم المالية، إلا أن المؤشرات الجديدة تتجه نحو ازدياد التفاهم بين فينيسيوس وتشابي ألونسو، وبالتالي تحقيق أمنية البرازيلي، التي أعرب عنها سلفًا، بالبقاء في قلعة الميرينجي.

    وأفادت صحيفة "آس" في وقت سابق، بأن فينيسيوس كان يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، حال استمرار التوتر مع ألونسو، إلا أن هذا التوتر سرعان ما مضى، وأصبح الريال وفينيسيوس على قناعة بأنه سيتم حسم مسألة تجديد عقده، عند استئناف المفاوضات في عام 2026.

    فينيسيوس بات يشعر الآن، بفضل مركزه الجديد الذي أحدثه تشابي ألونسو، بأنه تأقلم بشكل أفضل مع المجموعة.

  • أرقام فينيسيوس مع ريال مدريد هذا الموسم

    ولا يزال عقد فينيسيوس مستمرًا مع ريال مدريد حتى صيف 2027، بشرط جزائي يبلغ حوالي مليار يورو، فيما ارتبط اسم اللاعب في أكثر من مناسبة، باهتمام من قِبل أندية روشن، ليصبح ضمن المشروع السعودي في المستقبل.

    وشارك وصيف البالون دور 2024، في 20 مباراة مع ريال مدريد، خلال الموسم الجاري "2025-2026"، حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

