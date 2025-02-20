"أتمنى أن تقنعوا فينيسيوس جونيور بالانتقال إليكم!" .. رئيس برشلونة الأسبق يناشد السعودية بحسم صفقة نجم ريال مدريد

فينيسيوس الهدف الأكبر للسعوديين حاليًا..

لا تزال المملكة العربية السعودية تعمل بقوة؛ من أجل التعاقد مع النجم فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

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أكثر من مصدر عالمي أكد تجهيز السعودية عرضًا يتراوح بين 300 إلى 400 مليون يورو؛ من أجل إقناع ريال مدريد بـ"التخلي" عن فينيسيوس، في الميركاتو الصيفي القادم.

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والخطة - حسب المصادر - هي أن ينضم النجم البرازيلي، إلى نادي الهلال الذي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025، أو لعملاق جدة الأهلي.

وتتضارب الأنباء بشأن موقف اللاعب نفسه؛ بين ترحيبه بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، أو تفضيله الاستمرار مع العملاق الإسباني.