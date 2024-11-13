خمسة أهداف في خمس سنوات: يجب على فينيسيوس جونيور تحسين سجله المخيب للآمال مع البرازيل أو المخاطرة بالإحراج في كأس العالم 2026

على الرغم من كونه أحد أكثر اللاعبين تدميراً في ريال مدريد، إلا أن الجناح لم يتمكن من تكرار هذا المستوى مع منتخبه.

قبل أسبوعين تقريبًا من ريال مدريد بمقاطعة حفل جائزة الكرة الذهبية بعد أن تبين أن المرشح الأوفر للفوز فينيسيوس جونيور لم يفز بالجائزة بالفعل، نعرف الآن أن السباق على الجائزة كان قريبًا للغاية. فاز رودري بفارق 41 نقطة فقط، وهو ما يعادل تقريبًا أقرب ما يمكن الحصول عليه ضمن نظام التصويت المعقد لفرانس فوتبول. الآن يبدو أن انسحاب لوس بلانكوس من أهم حفل جوائز كرة القدم كان سلوكًا مضحكًا بسبب هذه الهوامش الدقيقة.

لكن ربما يكون هناك درس يمكن تعلمه من المركز الثاني لفينيسيوس. كان القرار قريبًا بشكل كبير، ولن نعرف أبدًا حقًا ما الذي جعل الناخبين يختارون رودري على فينيسيوس. لكن يمكن التخمين بأن نجاح إسبانيا في يورو 2024 لعب دورًا كبيرًا. تم تسمية رودري لاعب البطولة حيث فازت لاروخا في ألمانيا، ونقل أداءه المذهل بشكل سلس من ناديه مانشستر الأزرق إلى إسبانيا الأحمر.

في حين أن صيف فينيسيوس لم يسر كما هو مأمول. كانت هناك فترات من الموسم - خاصة في الأشهر الأخيرة - حيث يمكن القول أن أداءه في النادي كان أفضل من رودري. لكنه تعرض لأداء ضعيف إلى حد ما في قميص البرازيل، الذي انتهى بإيقافه حيث تم إقصاء السليساو من كوبا أمريكا في مرحلة ربع النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا ليس جديداً بالنسبة لفينيسيوس. لقد مر خمس سنوات في مسيرته مع البرازيل، وثلاث سنوات كلاعب أساسي مستمر، حيث حصل على 35 مباراة دولية حتى الآن. على مدى تلك الفترة، سجل خمسة أهداف فقط - وهو سجل ضعيف للغاية بالنسبة للاعب بجودته.

التألق مع البرازيل لم يكن فقط العنصر المفقود في حجة فينيسيوس لجائزة الكرة الذهبية، بل يبقى التحدي النهائي في مسيرته الكروية. لديه أقل من 18 شهراً لمعالجة الأمور على الساحة الدولية، أو عندما يشاهد العالم في 2026، قد يكون على موعد مع مزيد من الإحراج على الساحة العالمية.