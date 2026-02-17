الكشف عن الكلمة التي أغضبت فينيسيوس ولقطة "الجوال" تنفي التهمة عن بريستياني مؤقتًا .. مستجدات واقعة العنصرية بلقاء ريال مدريد وبنفيكا

"ماذا قال؟!" .. هذا هو السؤال المطروح على الساحة الكروية حاليًا بعد الواقعة التي جمعت البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد، بنظيره في بنفيكا الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، وتسبب في إيقاف المباراة لعشر دقائق كاملة.

ريال مدريد حل ضيفًا على الفريق البرتغالي أمس الثلاثاء، ضمن ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بهدف نظيف، سجله فيني في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.

لكن تفجرت أزمة بعد هذا الهدف، حيث احتفل فيني بهدفه أمام مدرجات جمهور بنفيكا، ثم زعم البرازيلي أن منافسه الأرجنتيني بريستياني وجه له كلمات عنصرية، ما أوقف المباراة في بداية الشوط الثاني..