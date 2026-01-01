فينيسيوس يستغل العام الجديد لإحراج فلورينتينو بيريز والتلميح لمستقبله مع ريال مدريد!

يرتبط الجناح البرازيلي بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027، ولكن النادي لن يسمح بالتأكيد بتواجد اللاعب حتى هذا الموعد دون تجديد العقد، لأن ذلك يعني فقدانه بالمجان وهو ما يُمثل ضربة قوية لميزانية وهيبة النادي.

ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورينتينو بيريز يُحاولون بجد تجديد عقد فيني لمواسم قادمة، لكن الخلافات المالية بين الطرفين مازالت تمنح التوصل لاتفاق وتوقيع العقد الجديد.

الوصول لطريق مسدود في تلك المفاوضات يعني ضرورة رحيل اللاعب خلال الصيف القادم، وقد ارتبط خلال الأشهر الأخيرة بعدة وجهات بالفعل أبرزها دوري روشن السعودي، وتحديدًا النادي الأهلي، والدوري الإنجليزي وباريس سان جيرمان.