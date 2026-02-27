AFP
فينسنت كومباني يلمح إلى عودة مفاجئة لمانويل نوير قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، حيث يتعافى حارس مرمى بايرن ميونيخ بسرعة من الإصابة
آخر أخبار إصابة مانويل نوير
قد يحصل بايرن على دفعة دفاعية قوية قبل مباراة دير كلاسيكر، حيث ألمح المدرب كومباني إلى أن نوير قد يعود بشكل مفاجئ. وكان الحارس المخضرم البالغ من العمر 39 عامًا قد غاب عن الملاعب منذ إصابته في ربلة الساق خلال الفوز 3-0 على فيردر بريمن قبل أسبوعين، مما دفع الكثيرين إلى افتراض أنه سيغيب عن الرحلة الحاسمة إلى سيغنال إيدونا بارك.
ومع ذلك، فقد تقدمت عملية إعادة تأهيله بشكل ملحوظ أسرع مما توقعه القسم الطبي في البداية، مما أعاده بقوة إلى المنافسة على أحد أكبر المباريات في الرزنامة. تحدث كومباني إلى وسائل الإعلام صباح الجمعة، واعترف بأن التعافي السريع لقائد النادي قد فاجأ الجهاز الفني تمامًا، على الرغم من أن القرار النهائي سيعتمد على الحصة التدريبية الأخيرة قبل سفر الفريق إلى دورتموند.
كومباني يدرس خيارات حراس المرمى
خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، قدم المدرب البلجيكي تحديثًا متفائلًا للغاية عن الوضع، وترك الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام حارسه الأول بلا منازع. "مانو يبدو في حالة جيدة جدًا في الواقع. كنا نظن أنه سيغيب لفترة أطول. إنه في حالة جيدة وقد يتدرب اليوم"، أوضح كومباني، مشيرًا إلى أنهم يراقبون عن كثب تقدمه قبل مباراة الدوري الألماني.
كما أوضح المدرب الخطة البديلة في حالة فشل الحارس المخضرم في اختبار اللياقة البدنية، مؤكداً أن الحارس الاحتياطي جوناس أوربيغ البالغ من العمر 22 عاماً جاهز تماماً للعب. وأضاف: "قد لا يكون ذلك كافياً ليوم غد. إذا لم يكن كذلك، فسنلجأ إلى جوناس أوربيغ"، معرباً عن ثقته في البديل الشاب الذي سيواجه مهمة صعبة تتمثل في استبدال أسطورة حقق 26 انتصاراً في 44 مباراة تاريخية ضد الفريق الأسود والأصفر.
دورتموند يتعرض لانتكاسة في دوري أبطال أوروبا
يحمل كلاسيكير القادم أهمية كبيرة بالنظر إلى الترتيب الحالي في الدوري الألماني، ويستقبل كومباني هذه المنافسة الشديدة والرغبة المتبادلة في السيطرة على الدوري المحلي بكل ترحيب. بينما يدخل بايرن المباراة وهو يحافظ على مستواه العالي، فإن منافسه اللدود يداوي جراحه بعد خسارته المذهلة 4-1 أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
على الرغم من هذه الهزيمة الساحقة في منتصف الأسبوع، يرفض كومباني الاستهانة بالمضيفين أو التركيز على حالتهم النفسية الهشة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخسائر الفادحة غالبًا ما تثير ردود فعل غير متوقعة وخطيرة من الخصم المجروح. "يمكن أن يحدث أي شيء. من الواضح أنها نكسة. كانت مباراة كان من الممكن أن يتقدم فيها دورتموند أيضًا. من الناحية النفسية، دائمًا ما يكون لها تأثير. ويمكن أن يكون تأثيرها في كلا الاتجاهين"، حذر مدرب بايرن الصحافة، متوقعاً معركة شرسة يوم السبت.
بايرن يظهر "عدوانية صحية"، يقول كومباني
بدلاً من التركيز على خيبة أمل دورتموند الأوروبية، فضل كومباني تسليط الضوء على الأجواء المثمرة للغاية داخل فريقه طوال فترة الاستعدادات لرحلة ويستفالنشتاديون. ولاحظ روح تنافسية خاصة وعدوانية شديدة بين لاعبيه في الملعب، وهو ما يعتقد أنه سيكون حاسماً في تحقيق فوز مهم خارج أرضه وتوسيع صدارته في قمة كرة القدم الألمانية.
"نحن نتحكم في طريقة خوضنا لهذه المباراة. لقد قضينا أسبوعًا جيدًا"، أوضح كومباني، مشيدًا بالروح القوية التي أظهرها لاعبوه النجوم. "لقد أحببت هذه العدوانية الصحية في التدريبات"، أضاف، في إشارة إلى الروح التنافسية الشديدة التي تميز فريقًا فائزًا بالبطولة يستعد لمواجهة بيئة معادية.
