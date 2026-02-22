Getty
ترجمه
فينسنت كومباني يرد على الأنباء التي تفيد بأن نيكولاس جاكسون سيعود إلى تشيلسي قادمًا من بايرن ميونيخ
جاكسون يعود إلى تشيلسي؟
يبدو أن فترة جاكسون في تشيلسي قد انتهت في الصيف بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة. يمكن للعملاق البافاري أن يجعل الانتقال دائمًا إذا لعب 45 دقيقة على الأقل في 40 مباراة هذا الموسم، لكن هذا يبدو غير مرجح. لعب جاكسون 22 مباراة فقط هذا الموسم مع بايرن ميونيخ، ومن غير المرجح أن يسعى العملاق البافاري إلى إتمام انتقاله بشكل دائم، وفقًا لصحيفة The Times. تم استجواب كومباني حول وضع جاكسون في النادي، لكنه رفض الإفصاح عن الكثير.
- AFP
كومباني يرد على تصريحات جاكسون
وقال للصحفيين بعد فوز فريقه 3-2 على أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني يوم السبت: "نحن سعداء بوجود نيكولاس جاكسون معنا. أي قرار بشأن الصيف سيتم مناقشته مع نيكولاس نفسه وبين الأندية. ليس لدي إجابة الآن. الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أننا سعداء جدًا بوجوده معنا".
لم يشارك جاكسون في المباراة ضد فرانكفورت، حيث استحوذ هاري كين مرة أخرى على جميع العناوين بعد أن سجل هدفين في المباراة.
هل يمكن أن يكون لجاكسون مستقبل في تشيلسي؟
من غير الواضح حالياً ما إذا كان جاكسون سيكون له مستقبل في تشيلسي في حال عودته. ليام روزينيور لديه بالفعل جواو بيدرو ومارك جيو وليام ديلاب في فريقه، في حين أن إيمانويل إيميغا من المقرر أن يصل في الصيف من النادي الشقيق ستراسبورغ.
سجل بيدرو 14 هدفًا حتى الآن هذا الموسم مع البلوز، بينما عانى ديلاب من صعوبات ولم يسجل سوى هدفين. ومع ذلك، دعم روزينيور مهاجمه على الرغم من قلة أهدافه منذ انضمامه في الصيف.
وقال للصحفيين: "جميع المهاجمين يريدون تسجيل الأهداف، بالطبع، لهذا السبب يلعبون كرة القدم وهذا ما يحبون فعله. ولكن هناك الكثير مما تحتاجه [للفوز بالمباريات]. تحتاج إلى 11 مهاجمًا و11 مدافعًا في جميع الأوقات، وليام يدافع من الأمام بشكل رائع، وكذلك جواو. لقد ساهموا في تحقيق نتائج جيدة لنا مؤخرًا، ويجب أن يستمر ذلك. إذا نظرت إلى مسيرة معظم اللاعبين، بعد انضمامهم إلى نادٍ ما، فإن الموسم الثاني هو الذي يشهد انطلاقتهم الحقيقية. بالنسبة لليام، فقد قدم أداءً جيدًا للغاية، لكن إصابته أعاقت إيقاعه. أنا سعيد جدًا بجواو وسعيد جدًا بليام. أعتقد أن مارك جو، عندما استدعيناه، كان جيدًا للغاية، ويجب أن يستمر ذلك حتى نحقق النجاح".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
آخر مباراة لعبها جاكسون مع بايرن كانت في نهاية شهر يناير، ويبقى أن نرى كم من الوقت سيلعب مع بايرن من الآن وحتى نهاية الموسم. سيعود بطل الدوري الألماني إلى الملاعب في نهاية الأسبوع المقبل لمواجهة دورتموند، بينما سيواجه تشيلسي أرسنال في ملعب الإمارات في مباراته التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
إعلان